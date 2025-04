Barcelona prowadzi z Borussią. Hit Ligi Mistrzów nie zawodzi [WIDEO]

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

Barcelona dominuje, Borussia wyczekuje swoich szans

FC Barcelona w ćwierćfinale Ligi Mistrzów trafiła na Borussię Dortmund. Ta hiszpańsko-niemiecka rywalizacja była jedną z najciekawszych na tym etapie rozgrywek, a wszyscy ci, którzy zdecydowali się obejrzeć środowy hit, z pewnością nie żałowali swojego wyboru.

Pierwsza połowa stała na bardzo wysokim poziomie. Przewagę w posiadaniu piłki osiągnęli Katalończycy, którzy próbowali zdominować swojego rywala. Borussia z kolei wyczekiwała swoich szans w kontrataku i próbach rozegrania akcji natychmiast po przejęciu piłki. Okazji do zdobycia goli nie brakowało, a pojedynek był rozgrywany w szybkim tempie.

Przed przerwą padł jednak tylko jeden gol. Po dobrze wykonanym rzucie wolnym piłkę w polu karnym strącił Pau Cubarsi, a do futbolówki dopadł jeszcze Raphinha na linii bramkowej i to Brazylijczyk ostatecznie trafił do siatki. Barcelona zasłużenie schodziła do szatni z jednobramkową zaliczką, mimo iż BVB też miała swoje sytuacje.

BARCELONA PROWADZI Z BORUSSIĄ! ⚽🔥



Dobrze rozegrany stały fragment gry i Raphinha z najbliższej odległości umieścił piłkę w siatce!



📺 Transmisja meczu w CANAL+ EXTRA 1 i serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2gHf pic.twitter.com/OQRvstmJOK — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 9, 2025

Artykuł w trakcie aktualizacji.