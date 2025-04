Kiwior kontra Mbappe! Składy na mecz Arsenal – Real

Arsenal i Real Madryt zmierzą się we wtorkowy wieczór w meczu Ligi Mistrzów. Poznaliśmy wyjściowe składy obu drużyn na hitowe starcie.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior i Kylian Mbappe

Kiwior w wyjściowym składzie Arsenalu

Arsenal we wtorek podejmie przed własną publicznością Real Madryt. To pierwsza część hitowej rywalizacji o awans do półfinału Ligi Mistrzów. Na papierze faworytem są Królewscy, którzy w tych rozgrywkach potrafią dokonywać cudów. Dysponują oczywiście również znacznie mocniejszym składem od Kanonierów, zwłaszcza w ich obecnej sytuacji związanej z kontuzjami ważnych zawodników.

Poznaliśmy wyjściowe składy obu drużyn. W miejsce kontuzjowanego Gabriela Mikel Arteta postawił na Jakuba Kiwiora. Na środku ataku po raz kolejny zagra Mikel Merino, któremu będą towarzyszyć Gabriel Martinelli oraz Bukayo Saka.

Zobacz również: Tak mógłby wyglądać dialog Probierz – Lewandowski. Jak ze słynnego filmu

Do wyjściowej jedenastki Realu wraca za to Thibaut Courtois. W obronie Carlo Ancelotti postawił na Davida Alabę, który zagra na lewej stronie boiska. W miejsce zawieszonego za kartki Aureliena Tchouameniego grają Luka Modrić oraz Eduardo Camavinga. Nie ma również żadnej niespodzianki w obsadzie ofensywy – Włoch wystawił gwiazdorski kwartet, który powalczy o bramki.

Początek wtorkowego meczu Ligi Mistrzów na Emirates Stadium o godzinie 21:00.

Składy na mecz Arsenal – Real

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Partey, Rice, Odegaard, Saka, Martinelli, Merino

Real Madryt: Courtois, Valverde, Asencio, Rudiger, Alaba, Modrić, Camavinga, Bellingham, Vinicius, Mbappe, Rodrygo