Arsenal poznał rywala w 1/8 finału Ligi Mistrzów

Arsenal jest bez wątpienia jednym z faworytów do wygrania Ligi Mistrzów. Drużyna Kanonierów w 1/8 finału tych rozgrywek zmierzy się z PSV Eindhoven.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Champions League. Arsenal trafił na PSV Eindhoven

Arsenal był jednym z najlepszych zespołów w debiutującej w obecnym sezonie fazie ligowej Ligi Mistrzów. Ekipa Kanonierów uzbierała bowiem aż 19 punktów, zajęła 3. miejsce w tabeli i tym samym wywalczyła automatyczną kwalifikację do najlepszej szesnastki prestiżowego turnieju. Drużyna The Gunners zaliczyła 6 zwycięstw, zanotowała 1 remis oraz poniosła 1 porażkę w 8 spotkaniach, co pozwoliło jej uplasować się na podium.

Dzisiaj o godzinie 12:00 odbyło się losowanie par 1/8 finału Champions League. Zatem Arsenal poznał już swojego rywala na tym etapie europejskich rozgrywek. Jakub Kiwior i spółka zmierzą się z PSV Eindhoven. Tak więc angielski gigant, przynajmniej na papierze, jest zdecydowanym faworytem rywalizacji z holenderskim klubem. Przypomnijmy, że ekipa z Philips Stadion w play-offach poradziła sobie z Juventusem (4:3 w dwumeczu).

Pierwsze spotkanie 1/8 finału zostanie rozegrane 4 bądź 5 marca, a rewanż 11 albo 12 marca. Warto dodać, że finał tej edycji Ligi Mistrzów zaplanowano na 31 maja. Najważniejszy mecz tego roku odbędzie się na stadionie Bayernu Monachium – Allianz Arenie.

Para 1/8 finału Ligi Mistrzów

Arsenal – PSV Eindhoven

Drabinka fazy pucharowej