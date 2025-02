Ancelotti wystawił laurkę Guardioli. Wielka klasa trenera Realu

Carlo Ancelotti na konferencji prasowej przed meczem Man City - Real Madryt zabrał głos ws. trenera rywali. Włoski taktyk zdradził, że jego zdaniem Pep Guardiola to jeden z najlepszych trenerów na świecie.

MI News & Sport / Alamy, PA Images / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti i Pep Guardiola

Guardiola jest jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszy – mówi Ancelotti

Real Madryt w środę wieczorem zmierzy się z Manchesterem City w rundzie play-off Ligi Mistrzów. Oznacza to, że już niebawem jeden z faworytów do końcowego zwycięstwa w rozgrywkach pożegna się z turniejem. Pierwszy mecz podobnie jak w sezonie 2021/2022 zostanie rozegrany na Etihad Stadium. Warto dodać, że Obywatele jeszcze nigdy nie przegrali spotkania z Los Blancos na własnym stadionie w regulaminowym czasie gry.

W ostatnich trzech edycjach za każdym razem obie drużyny rywalizowały między sobą. Trzy lata temu po dogrywce lepszy okazał się Real Madryt, który również przed rokiem wyeliminował Manchester City, lecz w konkursie rzutów karnych. Z kolei przed dwoma laty awans do finału wywalczył zespół Pepa Guardioli.

Na konferencji prasowej Carlo Ancelotti nie ukrywał, że mecze przeciwko drużynom Guardioli to koszmar. Co więcej, docenił swojego kolegę po fachu, wystawiając mu piękną laurkę. Zdaniem 64-latka Hiszpan to jeden z najlepszych trenerów na świecie.

– To zawsze koszmar, gdy gra się przeciwko drużynom Pepa Guardioli. Zawsze stara się stosować nową taktykę i innowację w futbolu. Bardzo go szanuje, jest jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym – powiedział Carlo Ancelotti, cytowany przez Fabrizio Romano.

Początek spotkania Manchester City – Real Madryt o godzinie 21:00. Arbitrem zawodów będzie Clement Turpin z Francji. Rewanż odbędzie się za tydzień w środę (19 lutego) na Santiago Bernabeu.