Alexander-Arnold zapowiada sukces Realu. „Musimy to zrobić”

Real Madryt sensacyjnie rozbił Manchester City aż 3-0 i jest na dobrej drodze, by awansować do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Trent Alexander-Arnold oczekuje wygrania całych rozgrywek.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Real w grze o Ligę Mistrzów. Alexander-Arnold zapowiada triumf

Real Madryt przystąpił do środowego meczu z Manchesterem City poważnie osłabiony. W tej potyczce nie wystąpili chociażby Kylian Mbappe, Rodrygo czy Jude Bellingham. Mimo tego, Królewscy sensacyjnie ograli na Santiago Bernabeu swojego rywala aż 3-0 po trzech trafieniach Federico Valverde. Ten wynik sprawia, że są w zasadzie jedną nogą w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Oczywiście piłkarze Manchesteru City wierzą, że przed własną publicznością odrobią straty i ostatecznie zatriumfują. To Real przystąpi natomiast do rewanżu jako duży faworyt. Trent Alexander-Arnold uważa, że jego zespół musi walczyć o najwyższe cele i zapowiada zwycięstwo w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

– Musimy wygrać Ligę Mistrzów. Kiedy jest wokół nas tyle szumu, grając dla Realu Madryt, nie ma jakichkolwiek wymówek. Musimy wygrać te rozgrywki. Niezależnie od tego, kto się z nami mierzy. Musimy to zrobić – stwierdził angielski defensor po wysokim zwycięstwie nad Manchesterem City.

To byłoby duże osiągnięcie, biorąc pod uwagę problemy Realu Madryt na przestrzeni całego sezonu. Po porażce w finale Superpucharu Hiszpanii wyleciał Xabi Alonso, a zastępujący go Alvaro Arbeloa ma być opcją tylko do lata. Królewscy ostatnio nie radzili sobie najlepiej, ale w starciu z Manchesterem City zagrali fantastycznie.