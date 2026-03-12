Alexander-Arnold zapowiada sukces Realu. „Musimy to zrobić”

Real w grze o Ligę Mistrzów. Alexander-Arnold zapowiada triumf
Real Madryt przystąpił do środowego meczu z Manchesterem City poważnie osłabiony. W tej potyczce nie wystąpili chociażby Kylian Mbappe, Rodrygo czy Jude Bellingham. Mimo tego, Królewscy sensacyjnie ograli na Santiago Bernabeu swojego rywala aż 3-0 po trzech trafieniach Federico Valverde. Ten wynik sprawia, że są w zasadzie jedną nogą w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.
Oczywiście piłkarze Manchesteru City wierzą, że przed własną publicznością odrobią straty i ostatecznie zatriumfują. To Real przystąpi natomiast do rewanżu jako duży faworyt. Trent Alexander-Arnold uważa, że jego zespół musi walczyć o najwyższe cele i zapowiada zwycięstwo w rozgrywkach Ligi Mistrzów.
– Musimy wygrać Ligę Mistrzów. Kiedy jest wokół nas tyle szumu, grając dla Realu Madryt, nie ma jakichkolwiek wymówek. Musimy wygrać te rozgrywki. Niezależnie od tego, kto się z nami mierzy. Musimy to zrobić – stwierdził angielski defensor po wysokim zwycięstwie nad Manchesterem City.
To byłoby duże osiągnięcie, biorąc pod uwagę problemy Realu Madryt na przestrzeni całego sezonu. Po porażce w finale Superpucharu Hiszpanii wyleciał Xabi Alonso, a zastępujący go Alvaro Arbeloa ma być opcją tylko do lata. Królewscy ostatnio nie radzili sobie najlepiej, ale w starciu z Manchesterem City zagrali fantastycznie.