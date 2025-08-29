Liga Konferencji 2025/2026 odbędzie się ponownie w nowej formule. Tymczasem w trakcie piątkowego losowania swoich rywali w fazie zasadniczej rozgrywek poznały polskie kluby.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Liga Konferencji

Liga Konferencji 2025/2026. Znamy komplet uczestników

Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok, Lech Poznań i Legia Warszawa to przedstawiciele PKO BP Ekstraklasy, którzy w sezonie 2025/2026 będą reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej w fazie zasadniczej Ligi Konferencji. Tym samym po raz pierwszy w historii aż cztery polskie zespoły zagrają jesienią w europejskich pucharach.

Ponieważ okno transferowe wciąż trwa, można spodziewać się kolejnych ruchów kadrowych w wymienionych klubach. Wicemistrzowie Polski szukają następcy kontuzjowanego Ericka Otieno, w Jagiellonii Adriana Siemieńca nadal niejasny pozostaje los Afimico Pululu, a w Legii Warszawa niebawem powinno zostać ogłoszone pozyskanie doświadczonego defensora.

W piątek odbyło się także losowanie fazy zasadniczej Ligi Konferencji, podczas którego polskie drużyny poznały swoich rywali. Łącznie w rozgrywkach weźmie udział 36 zespołów.

Liga Konferencji w sezonie 2025/2026 ponownie rozgrywana będzie w formacie wprowadzonym w ubiegłym roku. Bezpośredni awans do 1/8 finału uzyskają najlepsze drużyny z ośmiu pierwszych miejsc w tabeli, natomiast zespoły z lokat 9–24 zmierzą się w fazie play-off. Finał zaplanowano na 27 maja 2026 roku w Lipsku, na Red Bull Arenie, która podczas spotkań międzynarodowych może pomieścić ponad 45 tysięcy kibiców.

Losowanie za nami. Polskie kluby z ciekawymi wyzwaniami

Z punktu widzenia polskiego kibica to, co najważniejsze w trakcie losowanie w Monaco, działo się z udziałem przedstawicieli PKO BP Ekstraklasy. Legia trafiła między innymi na Szachtar Donieck czy Spartę Praga. Raków będzie mierzył się przede wszystkim z Rapidem Wiedeń. Na drodze Lecha Poznań stanie Mainz czy Sigma. Tymczasem zawodnicy Jagiellonii będą się mierzyć się z: Alkmaar, Hamrun czy Kuopio.

Zestawy dla drużyn z pierwszego koszyka:

Rywale Fiorentiny: Dynamo Kijów (D), Rapid (W), AEK Ateny (D), Mainz (W), Sigma (D), Lausenne Sport (W)

Rywale Alkmaar: Slovan (D), Crystal (W), Jagiellonia (D), Drita (W), Shelbourne (D), AEK Larnaka (W)

Rywale Szachtara Donieck: Legia (D), Shamrock (W), Rijeka (D), Aberdeen (W), Breidablik (D), Hamrun (W)

Rywale Slowana Bratysława: Alkmaar (W), Rayo (D), Strasbourg (D), Kupio (W), Shkendija (W), Hacken (D)

Rywale Rapidu Wiedeń: Fiorentina (D), Lech (W), Omonia (D), Zrijnski (w), Raków (W), Craiova (D)

Rywale Legii Warszawa: Sparta (D), Szachtar (W), Red Imps (D), Celje (W), Samsunspor (D), Noah (W)

*D – u siebie

** W – na wyjeździe

Zestawy dla drużyn z drugiego koszyka:

Rywale Sparty Praga: Legia (W), Shamroc (D), Rijeka (W), Aberdeen (D), Raków (D), Craiova (W)

Rywale Dynama Kijów: Fiorentina (W), Crystal (D), Omonia (W), Zrijnski (D), Samsunspor (W), Noah (D)

Rywale Crystal Palace: Alkmaar (D), Dynamo (W), Strasbourg (W), Kuopio (D), AEK Larnaka (D), Shelbourne (W)

Rywale Lecha Poznań: Rapid (D), Rayo (W), Mainz (D), Sigma (W), Lausenne (D), Red Imps (W)

Rywale Rayo Vallecano: Slovan (W), Lech (D), Jagiellonia (W), Drita (D), Shkendija (D), Hacken (W)

Rywale Shamrock: Szachtar (D), Sparta (W), Celje (D), AEK Ateny W), Breidablik (W), Hamrun (D)

Zestawy dla drużyn z trzeciego koszyka:

Rywale Omoni Nikozja: Rapid (W) Dynamo (D), Mainz (D), Drita (W), Raków (D), Lausanne (W)

Rywale Mainz: Fiorentina (D), Lech (W), Omonia (W), Zrijnski (D), Samsunspor (D), Craiova (W)

Rywale Strasbourga: Slovan (W), Crystal (D), Jagiellonia (D), Aberdeen (W), Breidablik (D), Hacken (W)

Rywale Jagiellonii Białystok: Alkmaar (W), Rayo (D), Strasbourg (W), Kuopio (D), Shkendija (W), Hamrun (D)

Rywale Celje: Legia (D), Shamroc (W), Rijeka (W), AEK Ateny (D), Sigma (W), Shelbourne (D)

Rywale Rijeki: Szachtar (W), Sparta (D), Celje (D), Red Imps (W), AEK Larnaka (D), Noah (W)

Zestawy dla drużyn z czwartego koszyka:

Rywale Zrijnski Mostar: Rapid (D), Dynamo (W), Mainz (D), Red Imps (D), Raków (W), Hacken (D)

Rywale Lincoln Red Imps: Legia (W), Lech (D), Rijeka (D), Zrijnski (W), Sigma (D), Hamrun (W)

Rywale Kups: Slovan (D), Crystal (W), Jagiellonia (W), Drita (D), Breidablik (W), Lausanne (D)

Rywale AEK Ateny: Fiorentina (W), Shamrock (D), Celje (W), Aberdeen (D), Samsunspor (W), Craiova (D)

Rywale Aberdeen: Szachtar (D), Sparta (W), Strasbourg (D), AEK Ateny (W), AEK Larnaka (W), Noah (D)

Rywale Drity: Alkmaar (D), Rayo (W), Omonia (D), Kuopio (W), Shkendija (D), Shelbourne (W)

Zestawy dla drużyn z piątego koszyka:

Rywale Breidablik: Szachtar (W), Shamrock (D), Strasbourg (W), Kuopio (D), Samsunspor (D), Lausanne (W)

Rywale Sigmy Ołomuniec: Fiorentina (W), Lech (D), Celje (D), Red Imps (W), Raków (D), Noah (W)

Rywale Samsunsporu: Legia (W), Dynamo (D), Mainz (W), AEK Ateny (D), Breidablik (W), Hamrun (D)

Rywale Rakowa Częstochowa: Rapid (D), Sparta (W), Zrijnski (D), Omonia (W), Craiova (D), Sigma (W)

Rywale AEK Larnaki: Alkmaar (D), Crystal (W), Rijeka (W), Aberdeen (D), Shkendija (D), Hacken (W)

Rywale Shkendiji: Slovan (D), Rayo (W), Jagiellonia (D), Drita (W), AEK Larnaka (W), Shelbourne (D)

Zestawy dla drużyn z szóstego koszyka:

Rywale Hacken: Slovan (W), Rayo (D), Strasbourg (D), Zrijski (W), AEK Larnaka (D), Shelbourne (W)

Rywale Lausena Sports: Fiorentina (D), Lech (W), Omonia (D), Kuopio (W), Breidablik (D), Hamrun (W)

Rywale U Craiova: Rapid (W), Sparta (D), Mainz (D), AEK Ateny (W), Raków (W), Noah (D)

Rywale Hamrun Spartans: Szachtar (D), Shamrock (W), Jagiellonia (W), Red Imps (D), Samsunspor (W), Lausanne (D)

Rywale NOAH: Legia (D), Dynamo (W), Rijeka (D), Aberdeen (W), Sigma (D), Craiova (W)

Rywale Shelburne: Alkmaar (W), Crystal (D), Celje (W), Drita (D), Shkendija (W), Hacken (D)

Terminarz Ligi Konferencji 2025/2026

Faza ligowa

1. kolejka: 2 października 2026

2. kolejka: 23 października 2026

3. kolejka: 6 listopada 2026

4. kolejka: 27 listopada 2026

5. kolejka: 11 grudnia 2026

6. kolejka: 18 grudnia 2026

Faza pucharowa:

Play-offy: 19 lutego 2026 i 26 lutego 2026

1/8 finału: 12 marca 2026 i 19 marca 2026

1/4 finału: 9 kwietnia 2026 i 16 kwietnia 2026

1/2 finału: 30 kwietnia 2026 i 7 maja 2026

Finał: 27 maja 2026 w Lipsku

