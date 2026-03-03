Szachtar wybrał stadion na mecz z Lechem w Lidze Konferencji

Szachtar Donieck będzie rywalem Lecha Poznań w 1/8 finału Ligi Konferencji. Ukraiński klub rozgrywa swoje mecze w Krakowie. Arda Turan proponował, aby domowe spotkanie z Kolejorzem zagrać w Turcji. Jak poinformował klub, starcie odbędzie się na stadionie Wisły.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arda Turan

Mecz Szachtar – Lech na stadionie Wisły Kraków

Lech Poznań bez większych problemów przebrnął przez rundę play-off Ligi Konferencji. W poprzednim etapie przyszło im rozegrać dwumecz z fińskim KuPS Kuopio. Oba mecze wygrali podopieczni Nielsa Frederiksena, meldując się w 1/8 finału. O awans do ćwierćfinału powalczą z Szachtarem Donieck. Arda Turan, czyli trener ukraińskiego zespołu nie chciał grać domowego meczu w Polsce.

Turecki szkoleniowiec zaproponował, aby mecz, w którym to Szachtar będzie gospodarzem rozegrać w miejscowości Goztepe w Turcji. Na oficjalnej stronie internetowej ukraińskiego zespołu pojawił się komunikat, informujący o tym, że spotkanie zostanie rozegrane w Krakowie. To właśnie na stadionie Wisły Kraków grali przez całą fazę ligową. Dodatkowo UEFA nie dopuszcza możliwości zmiany obiektu.

– Zapraszamy kibiców na domowy mecz w Krakowie. Szachtar Donieck rozegra domowe spotkanie 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA z Lech Poznań w Krakowie. Mecz odbędzie się na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana – poinformował ukraiński klub.

– Od wielu lat Szachtar funkcjonuje w trudnych warunkach: domowe mecze rozgrywamy daleko od rodzinnego miasta, jesteśmy w ciągłej podróży i musimy dostosowywać się do nowych realiów. Kraków stał się dla nas ważnym miejscem w europejskich pucharach. To tutaj wywalczyliśmy awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Szczerze dziękujemy za wsparcie, które czujemy podczas każdego spotkania. 19 marca czekamy na trybunach na naszych kibiców: ukraińskich, polskich, tureckich i wszystkich, którzy wspierają Szachtar w różnych krajach. Wasza obecność i energia mają dla drużyny ogromne znaczenie. A my zrobimy wszystko, by odwdzięczyć się dobrą grą, charakterem i walką do ostatniego gwizdka – dodał w komunikacie Szachtar Donieck.

Dwumecz Lech Poznań – Szachtar Donieck odbędzie się w dniach 12 i 19 marca. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w Poznaniu, a rewanż tydzień później w Krakowie. Zwycięzca zagra w 1/4 finału z wygranym pary AZ Alkmaar – Sparta Praga.