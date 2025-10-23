Kibice Legii Warszawa grozili przed meczem. Ogromne zamieszanie

19:49, 23. października 2025
Paweł Wątorski
Legia Warszawa zmierzyła się z Szachtarem Donieck w Krakowie w Lidze Konferencji. Kibice stołecznego klubu chcieli wnieść na trybuny flagę z napisem "Wołyń pamiętamy".

Szachtar Donieck - Legia Warszawa
PressFocus Na zdjęciu: Szachtar Donieck - Legia Warszawa

Emocje przed meczem Legii z Szachtarem

Legia Warszawa w czwartek zmierzyła się z Szachtarem Donieck w ramach 2. kolejki Ligi Konferencji. Spotkanie odbyło się w Krakowie, ponieważ ukraiński klub nie może korzystać ze swojego stadionu z powodu trwającej wojny. Wojskowi chcieli się zrehabilitować za porażkę na inaugurację rozgrywek z tureckim Samsunsporem (0:1) przy Łazienkowskiej.

Jeszcze przed rozpoczęciem meczu pojawiły się problemy z wejściem kibiców stołecznego klubu na trybuny. Fani Legii chcieli wnieść flagę z napisem „Wołyń pamiętamy”. Przedstawiciele Szachtara początkowo nie wyrazili na to zgody. Grupa kibicowska „Nieznani Sprawcy” zapowiedziała wówczas bojkot, jeśli nie zostaną wpuszczeni razem z transparentem.

Jak podał Adam Sławiński z Kanału Sportowego, ostatecznie udało się osiągnąć porozumienie między kibicami Legii a oficjelami Szachtara. Fani stołecznej drużyny mogli w końcu zająć swoje miejsca na trybunach, a flaga miała być widoczna podczas drugiej części spotkania.

Legia w Krakowie szybko objęła prowadzenie, kiedy do siatki trafił Rafał Augustyniak w 16. minucie. Ekipa Edwarda Iordanescu ostatni mecz wygrała jeszcze 28 września. Wówczas okazała się lepsza od Pogoni Szczecin.

