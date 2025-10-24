Ranking krajowy UEFA. Legia wygrywa, Polska trzecia w tym sezonie

Tylko Lech Poznań nie dał punktów. Najwięcej zapewniła Legia
W czwartek (23 października) polskie kluby rozegrały kolejne spotkania w tej edycji Ligi Konferencji. Najgorzej wypadł Lech Poznań, który niespodziewanie przegrał z gibraltarskim Lincoln 1:2. Znacznie lepiej zaprezentowały się pozostałe ekipy. Jagiellonia zremisowała 1:1 ze Strasbourgiem, takim samym wynikiem zakończył się mecz Rakowa z Sigmą Ołomuniec, a Legia pokonała Szachtar 2:1.
W sezonie 2025/2026 polskie drużyny są na 3. miejscu w rankingu UEFA. Więcej punktów wywalczyły tylko zespoły z Portugalii i Anglii. Trzeba jednak pamiętać, że silniejsze kluby nie miały okazji do zbierania punktów w eliminacjach.
Natomiast w oficjalnym rankingu UEFA, który uwzględnia pięć sezonów, Polska jest na 12. miejscu.
Ranking UEFA – top 15 (stan na 24.10.2025)
|Poz.
|Kraj
|Razem
|1
|Anglia
|99,005
|2
|Włochy
|87,803
|3
|Hiszpania
|82,203
|4
|Niemcy
|78,402
|5
|Francja
|71,248
|6
|Holandia
|63,700
|7
|Portugalia
|60,266
|8
|Belgia
|56,350
|9
|Turcja
|46,000
|10
|Czechy
|42,300
|11
|Grecja
|39,112
|12
|Polska
|38,375
|13
|Norwegia
|37,987
|14
|Dania
|36,981
|15
|Szwajcaria
|32,500