Ranking krajowy UEFA. Legia wygrywa, Polska trzecia w tym sezonie

09:04, 24. października 2025
Jakub Boroń
Źródło:  rankinguefa.pl

Polska zajmuje 3. miejsce w rankingu UEFA w tym sezonie. Więcej punktów uzbierały tylko kluby z Portugalii i Anglii.

Rafał Augustyniak
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Rafał Augustyniak

Tylko Lech Poznań nie dał punktów. Najwięcej zapewniła Legia

W czwartek (23 października) polskie kluby rozegrały kolejne spotkania w tej edycji Ligi Konferencji. Najgorzej wypadł Lech Poznań, który niespodziewanie przegrał z gibraltarskim Lincoln 1:2. Znacznie lepiej zaprezentowały się pozostałe ekipy. Jagiellonia zremisowała 1:1 ze Strasbourgiem, takim samym wynikiem zakończył się mecz Rakowa z Sigmą Ołomuniec, a Legia pokonała Szachtar 2:1.

W sezonie 2025/2026 polskie drużyny są na 3. miejscu w rankingu UEFA. Więcej punktów wywalczyły tylko zespoły z Portugalii i Anglii. Trzeba jednak pamiętać, że silniejsze kluby nie miały okazji do zbierania punktów w eliminacjach.

Natomiast w oficjalnym rankingu UEFA, który uwzględnia pięć sezonów, Polska jest na 12. miejscu.

Ranking UEFA – top 15 (stan na 24.10.2025)

Poz.KrajRazem
1Anglia99,005
2Włochy87,803
3Hiszpania82,203
4Niemcy78,402
5Francja71,248
6Holandia63,700
7Portugalia60,266
8Belgia56,350
9Turcja46,000
10Czechy42,300
11Grecja39,112
12Polska38,375
13Norwegia37,987
14Dania36,981
15Szwajcaria32,500

