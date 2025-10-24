Raków miał szansę na coś więcej. Papszun doskonale o tym wie

Raków Częstochowa tylko zremisował we wczorajszym meczu Ligi Konferencji Europy z czeską Sigmą Ołomuniec. Wydaje się jednak, że Medaliki mogły to spotkanie wygrać.

Independent Photo Agency/Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Raków remisuje z Sigmą, choć wynik mógł być inny

Raków Częstochowa w tym sezonie radzi sobie dość średnio. Piłkarze Marka Papszuna grają ze zmiennym szczęściem, ale z pewnością widać poprawę względem początku sezonu i pierwszych spotkań, gdzie nie było ani dobrej gry, ani wyników. Obecnie doczepić można się nadal do obu tych kwestii, ale już z pewnością sytuacja jest nieco lepsza, choć nadal daleka od ideału.

Niemniej we wczorajszym wyjazdowym meczu 2. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji Europy piłkarzom Marka Papszuna udało się zremisować z czeską Sigmą Ołomuniec. Udało się, bowiem gola wyrównującego zdobył Stratos Swarnas w 90. minucie rywalizacji. Poza tym jednak to częstochowianie mieli sporo groźnych okazji, szczególnie w pierwszej odsłonie. Powiedział o tym także trener Rakowa na konferencji prasowej po meczu.

– Widziałem dzisiaj w drużynie wolę walki, po straceniu gola nie poddaliśmy się i wyrównaliśmy po pięknej akcji i bramce. Dla mnie to jest ważne, że dziś drużyna pokazała ten mental. A wynik? Wynik nie jest zły, Sigma jest dobrym rywalem, z dobrą intensywnością – powiedział Marek Papszun cytowany przez Kamila Głębockiego z serwisu „NaWylot.pl”.

– Powinniśmy wykorzystać te sytuacje w pierwszej połowie. Kiedy gra się z takim rywalem jak Sigma, musisz być skutecznym, bo dużo sytuacji nie będzie – dodał.

