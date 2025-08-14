Raków Częstochowa odrobił straty. Ważą się losy awansu [WIDEO]

21:05, 14. sierpnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  TVP Sport

Raków Częstochowa prowadzi do przerwy w rewanżowym meczu 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji z Maccabi Hajfa. Jedyną bramkę w pierwszej połowie zdobył Peter Barath.

Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa
PressFocus Na zdjęciu: Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa

Peter Barath zdobył bramkę dla Rakowa

Raków Częstochowa w czwartkowy wieczór walczył o odwrócenie losów rywalizacji z Maccabi Hajfa w 3. rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Po porażce (0:1) w pierwszym meczu pod Jasną Górą, rewanż rozgrywany był w węgierskim Debreczynie, ze względu na trwający konflikt zbrojny w Izraelu.

Spotkanie to poprzedziły kontrowersje związane z Jonatanem Brunesem. Najskuteczniejszy strzelec Medalików w tym sezonie zgłosił niedyspozycję i nie znalazł się w kadrze meczowej. Według medialnych doniesień, decyzja Norwega miała również podłoże pozasportowe, co tylko spotęgowało spekulacje o przyszłości w klubie. Trener Marek Papszun w ataku postawił na Patryka Makucha, który otrzymał szansę gry od pierwszej minuty.

Raków od początku starał się narzucić swój rytm gry i szybko stworzył sobie dogodną sytuację. Groźny strzał oddał Tomasz Pieńko, ale piłka po rykoszecie zmyliła bramkarza Maccabi, lecz ostatecznie trafiła w słupek, ratując izraelską drużynę przed utratą gola.

Częstochowianie cierpliwie szukali okazji do wyrównania stanu dwumeczu. Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem Rakowa. W doliczonym czasie gry na liście strzelców zapisał się Peter Barath, który trafił do siatki po rzucie rożnym.

