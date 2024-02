IMAGO / Adam Starszyński / Newspix Na zdjęciu: Rafał Augustyniak

Nie tak miał wyglądać czwartkowy wieczór w wykonaniu Legii Warszawa

Piłkarze Kosty Runjaicia przegrali z Molde w pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Konferencji

Rafał Augustyniak na gorąco ocenił spotkanie

Rafał Augustyniak: Wiemy, że u siebie będziemy lepiej grali

Pierwsze spotkanie Legii Warszawa z Molde w ramach 1/16 finału Ligi Konferencji już za nami. Ostatecznie podopieczni Kosty Runjaicia przegrali z norweskim zespołem 2:3. Do przerwy polski zespół przegrywał już 0:3. Jednak w drugiej odsłonie “Wojskowym” udało się wbić dwa gole, które były strzelone przez Josue oraz Rafała Augustyniaka.

Tuż po końcowym gwizdku strzelec drugiego gola dla Legii udzielił wywiadu dla stacji “Viaplay”. Piłkarz stołecznego zespołu został zapytany m.in. o to, czy drużyna poradziłaby sobie lepiej, jeśli występowałby on od pierwszych minut na środku defensywy.

– Nie wiem, czy lepiej, czy gorzej. W większości spotkań w Europie traciliśmy dużo goli. Rywal dziś nas zaskoczył, bo na coś innego byliśmy przygotowani. A dostaliśmy bramki w fazach przejściowych. Przede wszystkim pierwszy gol. Złamali nasz pressing, zagrali piłkę do przodu i poszła akcja. Musimy nad tym popracować, aby w tych meczach wyjazdowych tak się nie otwierać i troszeczkę poczekać na swoje szanse. Wiemy, że u siebie będziemy lepiej grali i mam nadzieję, że to potwierdzimy w przyszły czwartek – mówił Augustyniak.

– Wiedzieliśmy, że oni [Molde przyp. red.] grają tę długą piłkę. Starają się szybko ją zebrać i przetransportować do napastnika. Trochę to wyglądało, jakby oni tak grali. Przy pierwszym golu jednym podaniem otworzyli sobie drogę do bramki i to nas zaskoczyło. Ta druga bramka troszeczkę niefartowna, bo Tobiemu [Kacprowi Tobiaszowi przyp. red.] odbiło się przed siebie. Ważne, że odrobiliśmy dwie bramki. Jedna straty to nie jest tak dużo. Myślę, że u siebie jesteśmy w stanie to odrobić – przyznał zawodnik “Wojskowych”.

Rewanżowe spotkanie Legii Warszawa z Molde zostanie rozegrane w przyszły czwartek. Początek rywalizacji na Łazienkowskiej o godzinie 21:00.