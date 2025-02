Pululu błyszczy w Lidze Konferencji. Wyprzedza gwiazdy Chelsea

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Pululu liderem klasyfikacji strzelców Ligi Konferencji

Jagiellonia Białystok w czwartek wieczorem po ciężkiej przeprawie zapewniła sobie zwycięstwo w meczu z TSC Backa Topola (3:1). Choć gospodarze jako pierwsi cieszyli się ze zdobycia bramki, to podopieczni Adriana Siemieńca byli w stanie odwrócić losy spotkania. Dwie bramki na swoim koncie zapisał Jesus Imaz, zaś jedno trafienie zanotował Afimico Pululu.

Napastnik z Angoli przyzwyczaił kibiców Dumy Podlasia do zdobywania bramek w Lidze Konferencji. Wraz z dzisiejszym spotkaniem ma na swoim koncie już 6 goli, co czyni go jednym z najskuteczniejszych zawodników w całych rozgrywkach. Oprócz tego zanotował jedną asystę.

W klasyfikacji strzelców Ligi Konferencji po czwartkowych meczach nastąpiły pewne zmiany. Afimico Pululu z dorobkiem sześciu trafień wskoczył na 1. miejsce, wyprzedzając dwie gwiazdy Chelsea. Za plecami 25-latka znaleźli się Marc Guiu i Christopher Nkunku. Tuż za najlepszą trójką plasuje się Krzysztof Piątek (5 goli). Natomiast reprezentant Polski dorobku strzeleckiego nie poprawi, ponieważ Basaksehir zakończył udział w rozgrywkach na etapie fazy ligowej.

TOP5 najlepszych strzelców Ligi Konferencji:

Miejsce Zawodnik Klub Bramki Asysty 1. Afimico Pululu Jagiellonia Białystok 6 1 2. Marc Guiu Chelsea 6 0 3. Christopher Nkunku Chelsea 5 3 4. Krzysztof Piątek Basaksehir 5 2 5. Johnny Kenny Shamrock Rovers 5 1

Kolejna okazja dla Afimico Pululu, aby zwiększyć dorobek strzelecki, przytrafi się za tydzień w czwartek. Wtedy mistrz Polski na własnym stadionie zmierzy się w rewanżowym meczu rundy play-off Ligi Konferencji z Backą Topola.