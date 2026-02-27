Mazurek bohaterem meczu z Fiorentiną! Tak podsumował hat-tricka

Bartosz Mazurek był bez wątpienia najlepszym piłkarzem meczu Fiorentina - Jagiellonia. Nastolatek popisał się pierwszym w karierze hat-trickiem. Po spotkaniu przed kamerami Polsatu Sport ocenił swój występ w Lidze Konferencji.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Mazurek

To pierwszy hat-trick w moim życiu – mówi Mazurek

Jagiellonia Białystok dopiero co sprzedała Oskara Pietuszewskiego, a już odkryła kolejną młody talent. W rewanżowym meczu z Fiorentiną błyszczał Bartosz Mazurek. Nastolatek zagrał fenomenalne spotkanie, czego dowodem jest zdobyty hat-trick. Co więcej, to pierwszy piłkarz urodzony w 2007 roku lub później, który dokonał tego w rozgrywkach pod egidą UEFA.

Po meczu udzielił wywiadu stacji Polsat Sport. W rozmowie zdradził, że to jego pierwszy hat-trick w życiu, a także opisał jakie uczucia towarzyszyły mu bezpośrednio na boisku. Dodał, że Jagiellonia udowodniła, że może wygrywać z każdym rywalem.

– Dalej nie dowierzam w to, co się stało. To pierwszy hat-trick w moim życiu, nigdy wcześniej go nie zaliczyłem. Ciężko mi uwierzyć, że zrobiłem to na takim stadionie, przeciwko takiej drużynie – powiedział Bartosz Mazurek w rozmowie z Polsatem Sport.

– Myślę, że to naturalnie wychodzi. Kiedy strzelasz bramki, łapiesz pewność siebie i tak było ze mną. Nie bałem się, nie myślałem na kogo gram, starałem się grać swoje i myślę, że z każdą minutą wyglądało to coraz lepiej – dodał piłkarz Jagiellonii Białystok.

– Nie wiem, czy będą mówić tylko o mnie, jeśli tak, to podchodzę do tego na spokojnie. Wynik nie jest dla nas zadowalający, ale pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie wygrywać z każdym. Myślę, że ten mecz podbuduje nas na przyszłość – zakończył.