Raków Częstochowa w czwartek (14 sierpnia) rozegra rewanżowe spotkanie 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji z Maccabi Hajfa. Trener Marek Papszun ogłosił wyjściowy skład na mecz.

PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa. Skład Medalików na mecz

Raków Częstochowa w czwartek (14 sierpnia) o godzinie 20:00 stanie przed trudnym zadaniem w rewanżowym spotkaniu 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji z Maccabi Hajfa. Po porażce (0:1) w pierwszym meczu, wicemistrzowie Polski zamierzają odrobić stratę, by zachować szanse na awans do kolejnej fazy rozgrywek.

Start sezonu w wykonaniu zespołu Marka Papszuna nie był najlepszy. Po zwycięstwie nad GKS Katowice (1:0) w pierwszej kolejce PKO BP Ekstraklasy, drużyna zanotowała trzy porażki w czterech ostatnich spotkaniach. Jedynym pozytywem w tym okresie było zwycięstwo nad Żiliną (3:1).

Do czwartkowego starcia Raków podejdzie osłabiony. Z powodu kontuzji w kadrze zabrakło m.in. Jeana Carlosa oraz Ivi Lopeza. Poza grą pozostaje również Jonatan Brunes, który zgłosił niedyspozycję do meczu z Maccabi Hajfa. Norweski napastnik ma ważny kontrakt pod Jasną Górą do czerwca 2028 roku i pojawiają się sygnały, że chce wymusić transfer w letnim oknie transferowym.

Skład Rakowa Częstochowa na mecz z Maccabi Hajfa:

Raków Częstochowa: Trelowski – Racovitan, Arsenić, Svarnas – Tudor, Otieno – Barath, Repka, Ameyaw, Pieńko – Makuch

Początek spotkania Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa w ramach 3. rundy el. Ligi Konferencji o godzinie 20:00. Mecz odbędzie się na Węgrzech w Debreczynie.