Lech Poznań totalnie zawiódł oczekiwania kibiców w czwartek, przegrywając na wyjeździe z gibraltarskim Lincoln Red Imps (1:2). Po spotkaniu nie gryzł się w język Niels Frederiksen.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Niels Frederiksen skomentował kompromitujący występ Lecha Poznań

Lech Poznań nie wywiązał się z roli faworyta w meczu drugiej kolejki fazy zasadniczej Ligi Konferencji w spotkaniu przeciwko Lincoln Red Imps, przegrywając jednym golem z ekipą z Gibraltaru (1:2). Po meczu na temat rywalizacji wypowiedział się szkoleniowiec Kolejorza, który nie szukał wymówek w związku ze słabym występem swoich podopiecznych.

– Widzę po swoich zawodnikach i po sobie ogromne rozczarowanie tym, co się wydarzyło. Musimy wymagać od siebie więcej i prezentować wyższy poziom, jeśli chodzi o nasz występ i to, co pokazujemy na boisku. To dlatego w naszym obozie panuje tak wielkie rozczarowanie – mówił Niels Frederiksen w trakcie pomeczowej konferencji prasowej.

– Jesteśmy rozczarowani i kibicom należą się od nas szczere przeprosiny za ten występ. Nie ma dziś żadnego usprawiedliwienia dla tego, co się wydarzyło. Nie powinniśmy nawet szukać słowa „wymówka” – podkreślił Duńczyk.

Trener ekipy z Poznania odniósł się też do liczby rotacji względem ostatniego spotkania z Pogonią Szczecin.

– Nie jestem w stanie powiedzieć, czy wyglądałoby to lepiej, gdybyśmy dokonali mniej zmian. Nie wiem tego na pewno, ale rozumiem ten argument. Słusznie ten wątek został poruszony – mówił Frederiksen.

Lech już w niedzielę będzie miał okazję, aby odkupić swoje winy. Zmierzy się na wyjeździe z Legią Warszawa. Mecz zacznie się o godzinie 20:15.

