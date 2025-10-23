Lech Poznań w ramach 2. kolejki rozgrywek Ligi Konferencji podejmował na wyjeździe Lincoln Red Imps. Mecz zakończył się niespodzianką, ponieważ Kolejorz poniósł porażkę na Gibraltarze 1:2.

PressFocus Na zdjęciu: Tjay de Barr oraz Pablo Rodriguez

Lech Poznań przegrywa z Lincoln Red Imps

W czwartkowy wieczór zobaczyliśmy w akcji Lecha Poznań. Podopieczni Nielsa Frederiksena mierzyli się na wyjeździe z Lincoln Red Imps w ramach 2. kolejki rozgrywek Ligi Konferencji Europy. Przed pierwszym gwizdkiem zdecydowanym faworytem był Kolejorz. Miał być to dla nich spacerek przed niedzielnym spotkaniem ligowym z Legią Warszawa.

Od początku rywalizacji zespół z Gibraltaru postawił Lechowi Poznań trudne warunki. Gospodarze grali agresywnie, z czym często mieli problem podopieczni Nielsa Frederiksena. Od 33. minuty Kolejorz musiał gonić wynik, ponieważ Lincoln Red Imps wyszedł na prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Kike Gomez.

Lincoln Red Imps PROWADZI z Lechem Poznań 🚨😯#UECL pic.twitter.com/bMKGGYOHYr — Polsat Sport (@polsatsport) October 23, 2025

Do przerwy mało już co się działo, więc wynik nie uległ zmianie. Mistrzowie Polski zatem schodzili na przerwę w kiepskich nastrojach.

W drugiej odsłonie Lech Poznań nadal miał swoje problemy. Piłkarze Lincolna Red Imps raz po raz tworzyli groźne sytuacje bramkowe. Kolejorz na konkret musiał poczekać do 77. minuty. Wówczas polskiemu zespołowi został podyktowany rzut karny. Do futbolówki podszedł Mikael Ishak, który nie pomylił się z 11. metrów.

ISHAK PEWNIE Z KARNEGO 🚨⚽



Lincoln 1️⃣:1️⃣ Lech #UECL pic.twitter.com/lWiRdANVQu — Polsat Sport (@polsatsport) October 23, 2025

Kolejorz robił wszystko, aby wywieźć z Gibraltaru komplet punktów. Ostatecznie nie udało się zdobyć nawet oczka. W końcówce Lincoln Red Imps przypieczętował triumf, a zwycięskiego gola strzelił Christian Rutjens.

Lech Poznań już w pełni może się skupić na kolejnym meczu. Już w niedzielę mistrzowie Polski zagrają w derbach z Legią Warszawa.

Lincoln Red Imps – Lech Poznań 2:1

Gomez (33′), Rutjens (89′) – Ishak (77′)