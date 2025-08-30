LK 2025/25: kalendarz Legii, Lecha, Jagiellonii i Rakowa
Ekstraklasa wprowadziła komplet zespołów do fazy ligowej europejskich pucharów. Wszystkie cztery ekipy, a więc Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa, będą rywalizowały w Lidze Konferencji. Zmagania rozpoczną się 2 października – to wtedy zostanie rozegrana 1. kolejka. Znamy już dokładny terminarz fazy ligowej. Tak prezentuje się kalendarz polskich drużyn:
Legia Warszawa:
- 2 października 2025, godz. 21:00 – Samsunspor FC (dom)
- 23 października 2025, godz. 18:45 – Szachtar Donieck (wyjazd)
- 6 listopada 2025, godz. 18:45 – NK Celje (wyjazd)
- 27 listopada 2025, godz. 21:00 – AC Sparta Praga (dom)
- 11 grudnia 2025, godz. 18:45 – FC Noah (wyjazd)
- 18 grudnia 2025, godz. 21:00 – Lincoln Red Imps FC (dom)
Lech Poznań:
- 2 października 2025, godz. 18:45 – SK Rapid (dom)
- 23 października 2025, godz. 21:00 – Lincoln Red Imps FC (wyjazd)
- 6 listopada 2025, godz. 21:00 – Rayo Vallecano (wyjazd)
- 27 listopada 2025, godz. 18:45 – FC Lausanne-Sport (dom)
- 11 grudnia 2025, godz. 21:00 – 1. FSV Mainz 05 (dom)
- 18 grudnia 2025, godz. 21:00 – SK Sigma Ołomuniec (wyjazd)
Jagiellonia Białystok:
- 2 października 2025, godz. 18:45 – Hamrun Spartans F.C. (dom)
- 23 października 2025, godz. 18:45 – Strasbourg (wyjazd)
- 6 listopada 2025, godz. 21:00 – KF Shkëndija (wyjazd)
- 27 listopada 2025, godz. 21:00 – KuPS Kuopio (dom)
- 11 grudnia 2025, godz. 18:45 – Rayo Vallecano de Madrid (dom)
- 18 grudnia 2025, godz. 21:00 – AZ Alkmaar (wyjazd)
Raków Częstochowa:
- 2 października 2025, godz. 21:00 – Universitatea Krajowa (dom)
- 23 października 2025, godz. 21:00 – SK Sigma Ołomuniec (wyjazd)
- 6 listopada 2025, godz. 18:45 – AC Sparta Praga (wyjazd)
- 27 listopada 2025, godz. 18:45 – SK Rapid (dom)
- 11 grudnia 2025, godz. 21:00 – HŠK Zrinjski Mostar (dom)
- 18 grudnia 2025, godz. 21:00 – Omonia Nikozja (wyjazd)
