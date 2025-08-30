Liga Konferencji 2025/26 rozpocznie się 2 października. To właśnie wtedy zostanie rozegrana 1. kolejka fazy ligowej. Jak prezentuje się terminarz polskich drużyn?

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Liga Konferencji

LK 2025/25: kalendarz Legii, Lecha, Jagiellonii i Rakowa

Ekstraklasa wprowadziła komplet zespołów do fazy ligowej europejskich pucharów. Wszystkie cztery ekipy, a więc Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa, będą rywalizowały w Lidze Konferencji. Zmagania rozpoczną się 2 października – to wtedy zostanie rozegrana 1. kolejka. Znamy już dokładny terminarz fazy ligowej. Tak prezentuje się kalendarz polskich drużyn:

Legia Warszawa:

2 października 2025, godz. 21:00 – Samsunspor FC (dom)

23 października 2025, godz. 18:45 – Szachtar Donieck (wyjazd)

6 listopada 2025, godz. 18:45 – NK Celje (wyjazd)

27 listopada 2025, godz. 21:00 – AC Sparta Praga (dom)

11 grudnia 2025, godz. 18:45 – FC Noah (wyjazd)

18 grudnia 2025, godz. 21:00 – Lincoln Red Imps FC (dom)

Lech Poznań:

2 października 2025, godz. 18:45 – SK Rapid (dom)

23 października 2025, godz. 21:00 – Lincoln Red Imps FC (wyjazd)

6 listopada 2025, godz. 21:00 – Rayo Vallecano (wyjazd)

27 listopada 2025, godz. 18:45 – FC Lausanne-Sport (dom)

11 grudnia 2025, godz. 21:00 – 1. FSV Mainz 05 (dom)

18 grudnia 2025, godz. 21:00 – SK Sigma Ołomuniec (wyjazd)

Jagiellonia Białystok:

2 października 2025, godz. 18:45 – Hamrun Spartans F.C. (dom)

23 października 2025, godz. 18:45 – Strasbourg (wyjazd)

6 listopada 2025, godz. 21:00 – KF Shkëndija (wyjazd)

27 listopada 2025, godz. 21:00 – KuPS Kuopio (dom)

11 grudnia 2025, godz. 18:45 – Rayo Vallecano de Madrid (dom)

18 grudnia 2025, godz. 21:00 – AZ Alkmaar (wyjazd)

Raków Częstochowa:

2 października 2025, godz. 21:00 – Universitatea Krajowa (dom)

23 października 2025, godz. 21:00 – SK Sigma Ołomuniec (wyjazd)

6 listopada 2025, godz. 18:45 – AC Sparta Praga (wyjazd)

27 listopada 2025, godz. 18:45 – SK Rapid (dom)

11 grudnia 2025, godz. 21:00 – HŠK Zrinjski Mostar (dom)

18 grudnia 2025, godz. 21:00 – Omonia Nikozja (wyjazd)

Pełny terminarz fazy ligowej LK jest dostępny TUTAJ.