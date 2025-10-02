SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Legia – Samsunspor: przewidywane składy

Legia Warszawa przygodę z europejskimi pucharami w sezonie 2025/2026 rozpoczęła od Ligi Europy. Porażka w dwumeczu z AEK-iem Larnaka sprawiła jednak, że na jesień będą grać w Lidze Konferencji. Awans do fazy ligowej uzyskali, pokonując szkocki Hibernian.

Na start czeka ich trudne zadanie, ponieważ zmierzą się z przedstawicielem tureckiej Super Lig – Samsunsporem. Zespół z Turcji to 3. drużyna poprzedniego sezonu. W ich składzie można znaleźć kilka polskich wątków, ponieważ zawodnikiem klubu jest m.in. Albert Posiadała, czy byli piłkarze Lecha Poznań jak Lubomir Satka i Afonso Sousa.

Edward Iordanescu na mecz z Samsunsporem nie powinien zaskoczyć składem, decydując się na najmocniejsze możliwe zestawienie. W ten sposób między słupkami wystąpi Kacper Tobiasz, a przed nim w obronie powinni zagrać Paweł Wszołek, Radovan Pankov, Steve Kapuadi i Arkadiusz Reca. Tercet pomocników może stworzyć Jurgen Elitim, Damian Szymański i Bartosz Kapustka. Z kolei ciężar gry w ataku wezmą na swoje barki Mileta Rajović i skrzydłowi Noah Weisshaupt oraz Ermal Krasniqi.

Przewidywane składy na mecz Legia – Samsunspor:

Legia: Tobiasz – Wszołek, Pankov, Kapuadi, Reca – Elitim, Szymański, Kapustka – Krasniqi, Rajović, Weisshaupt

Samsunspor: Kocuk – Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson – Cift, Makoumbou – Holse, Ntcham, Musaba – Marius