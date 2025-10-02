Legia nie dała rady. Wystarczyła jedna bramka [WIDEO]

Legia Warszawa rozpoczęła w czwartkowy wieczór zmagania w fazie ligowej od porażki 0:1 z tureckim Samsunsporem. Jedyną bramkę w tym spotkaniu zdobył Anthony Musaba.

Tomasz Jastrzebowski / PressFocus Na zdjęciu: Zawodnicy Legii Warszawa i Samsunsporu

Legia zaczyna od porażki

Legia Warszawa w czwartkowy wieczór rozpoczęła zmagania w fazie zasadniczej Ligi Konferencji. W pierwszej kolejce Wojskowi podejmowali na Łazienkowskiej turecki Samsunspor. Zespół prowadzony przez Edwarda Iordanescu poległ w tym starciu 0:1.

Niestety pierwsza i jedyna bramka w tym meczu dla zespołu prowadzonego przez Thomasa Reisa padła już w 10. minucie. Po świetnym podaniu Mariusa piłkę w siatce umieścił Anthony Musaba.

Samsunspor PROWADZI przy Łazienkowskiej z Legią po golu Musaby 🚨💥



📺 Polsat Sport 1 & PS Premium 1#UECL pic.twitter.com/6M5epZFT1D — Polsat Sport (@polsatsport) October 2, 2025

W drugiej odsłonie spotkania gra Legii wyglądała lepiej. Polski zespół dominował, ale nie udało mu się strzelić wyrównującej bramki. Choć w 81. minucie Mileta Rajović pokonał Okana Kocuka, to po weryfikacji VAR gol został anulowany.

Legionistów czeka teraz w niedzielę starcie z Górnikiem Zabrze. Z kolei następne spotkanie w ramach Ligi Konferencji zostanie rozegrane z Szachtarem Donieck na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie 23 października. Natomiast Samsunspor następny ligowy mecz zagra przeciwko Fenerbahce, a w europejskich pucharach podejmie inny ukraiński klub, Dynamo Kijów.

