Legia nie dała rady. Wystarczyła jedna bramka [WIDEO]

Legia zaczyna od porażki
Legia Warszawa w czwartkowy wieczór rozpoczęła zmagania w fazie zasadniczej Ligi Konferencji. W pierwszej kolejce Wojskowi podejmowali na Łazienkowskiej turecki Samsunspor. Zespół prowadzony przez Edwarda Iordanescu poległ w tym starciu 0:1.
Niestety pierwsza i jedyna bramka w tym meczu dla zespołu prowadzonego przez Thomasa Reisa padła już w 10. minucie. Po świetnym podaniu Mariusa piłkę w siatce umieścił Anthony Musaba.
W drugiej odsłonie spotkania gra Legii wyglądała lepiej. Polski zespół dominował, ale nie udało mu się strzelić wyrównującej bramki. Choć w 81. minucie Mileta Rajović pokonał Okana Kocuka, to po weryfikacji VAR gol został anulowany.
Legionistów czeka teraz w niedzielę starcie z Górnikiem Zabrze. Z kolei następne spotkanie w ramach Ligi Konferencji zostanie rozegrane z Szachtarem Donieck na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie 23 października. Natomiast Samsunspor następny ligowy mecz zagra przeciwko Fenerbahce, a w europejskich pucharach podejmie inny ukraiński klub, Dynamo Kijów.
