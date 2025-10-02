Lech zagrał koncert przy Bułgarskiej! Rapid bez szans [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Luis Palma

Demolka w Poznaniu. Lech dał Rapidowi lekcję futbolu

W czwartkowy wieczór byliśmy świadkami meczu pomiędzy Lechem Poznań a Rapidem Wiedeń w ramach 1. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Drużyna Kolejorza przystępowała do tego starcia jako faworyt i w pełni wywiązała się z tej roli. Już w 13. minucie dzisiejszej rywalizacji podopieczni Nielsa Frederiksena objęli prowadzenie po trafieniu Luisa Palmy, który precyzyjnym strzałem nie dał szans bramkarzowi gości. Wypożyczony z Celticu Glasgow honduraski skrzydłowy doskonale czuje się przy Bułgarskiej, co po raz kolejny potwierdził. Od tego momentu gra toczyła się głównie pod dyktando mistrzów Polski.

Lech nie miał zamiaru zwalniać i tylko powiększał swoją przewagę. W 21. minucie fatalny błąd golkipera austriackiego zespołu bezlitośnie wykorzystał Mikael Ishak, podwyższając wynik na 2:0. Tuż przed przerwą gospodarze zadali kolejny cios – w doliczonym czasie pierwszej połowy ładnym uderzeniem popisał się Taofeek Ismaheel, którego gol był ozdobą meczu. Po zmianie stron tempo gry nieco spadło, ale kibice zgromadzeni przy Bułgarskiej obejrzeli jeszcze dwa trafienia. Najpierw honorową bramkę dla Rapidu zdobył Andrija Radulović, a wynik na 4:1 dla ekipy Dumy Wielkopolski ustalił w końcówce Leo Bengtsson.

Ostatecznie spotkanie Lecha Poznań z Rapidem Wiedeń zakończyło się rezultatem 4:1 dla mistrzów PKO BP Ekstraklasy. To bardzo dobry prognostyk przed kolejnymi spotkaniami fazy ligowej Ligi Konferencji. Ekipa Kolejorza udowodniła, że jest gotowa rywalizować na wysokim poziomie i walczyć o awans do fazy pucharowej europejskich rozgrywek. W następnych seriach gier klub ze stolicy Wielkopolski zmierzy się z Lincolnem Red Imps, Rayo Vallecano, FC Lausanne-Sport, FSV Mainz oraz Sigmą Ołomuniec. Czwartkowe zwycięstwo Lecha nad rywalem z Austrii pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Lech Poznań – Rapid Wiedeń 4:1 (3:0)

1:0 Luis Palma 13′

2:0 Mikael Ishak 21′

3:0 Taofeek Ismaheel 45+2′

3:1 Andrija Radulović 64′

4:1 Leo Bengtsson 77′

Luis Palma strzelcem PIERWSZEGO gola dla Lecha Poznań w tym sezonie Ligi Konferencji 🚨⚽#UECL @LechPoznan pic.twitter.com/GhjgdIhqF5 — Polsat Sport (@polsatsport) October 2, 2025

Mikael Ishak wykorzystał koszmarny błąd bramkarza i Lech prowadzi z Rapidem już 2:0 🚨💪#UECL @LechPoznan pic.twitter.com/XXxiYm9vv1 — Polsat Sport (@polsatsport) October 2, 2025