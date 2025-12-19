Legia była murowanym faworytem. Dane obnażyły skalę kompromitacji

Legia Warszawa zdecydowanie zawiodła w Lidze Konferencji. Jak wyliczył profil Football Meets Data, stołeczny klub znalazł się wśród pięciu zespołów, których awans do fazy play-off był spodziewany, ale nie osiągnąły celu.

Piłkarze Legii Warszawa
Piłkarze Legii Warszawa

Legia znalazła się w niechlubnym gronie Ligi Konferencji

Legia Warszawa po losowaniu fazy ligowej Ligi Konferencji mogła być bardzo zadowolona. Przynajmniej na papierze mecze z Szachtarem Donieck, Samsunsporem, Celje, Spartą Praga, Noah i Lincoln Red Imps wydawały się najłatwiejsze spośród wszystkich polskich zespołów. Niestety stołeczny zespół zawiódł na całej linii. Wojskowi w sześciu spotkaniach zdobyli jedynie sześć punktów i zakończyli udział w europejskich pucharach na odległym 28. miejscu.

Jak wyliczył profil Football Meets Data, Legia Warszawa znalazła się wśród pięciu drużyn, których awans przynajmniej do fazy play-off był spodziewany. Co więcej, spośród nich polskiej drużynie dawano najwięcej szans, bo aż 91 procent. Pozostałe ekipy w tym zestawieniu to Dynamo Kijów, Craiova, Rapid Wiedeń i Hacken.

Natomiast wśród czołowych 24 zespołów, które będą rywalizować na wiosnę w pucharach, a przewidywania były zupełnie inne, znalazły się Drita, Shkendija, Noah, Zrinjski oraz KuPS.

Te zestawienie tylko potwierdza fatalną dyspozycję Legii Warszawa podczas jesiennych zmagań. Oprócz katastrofy w Lidze Konferencji, Wojskowi zszokowali również formą w PKO Ekstraklasie. Przypomnijmy, że zimową przerwę spędzą na przedostatnim miejscu z dorobkiem 19 punktów po 18. kolejkach.

Legia na fatalną rundę zareagowała zmianą trenera. Od piątku. 19 grudnia, oficjalnie rolę tę przejął Marek Papszun, który ma wyciągnąć zespół z kryzysu.

