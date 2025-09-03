Lech Poznań podał kadrę na Ligę Konferencji. Dwa nowe transfery na liście

Lech Poznań ogłosił kadrę na fazę ligową Ligi Konferencji. W zestawieniu znalazło się łącznie 31 zawodników, w tym najnowsze nabytki klubu - Yannick Agnero oraz Taofeek Ismaheel.

PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Kolejorz odkrywa karty. Pełna lista na Ligę Konferencji

Lech Poznań nie zdołał awansować do Ligi Mistrzów ani do Ligi Europy, dlatego swoją europejską przygodę kontynuować będzie w fazie ligowej Ligi Konferencji. Rywalami mistrzów Polski będą Rayo Vallecano, FSV Mainz, FC Lausanne-Sport, Sigma Ołomuniec oraz Lincoln Red Imps. Pierwsze spotkanie Kolejorz rozegra 2 października na stadionie przy Bułgarskiej, podejmując zespół z Austrii.

W środę klub z Poznania ogłosił listę zawodników uprawnionych do gry w europejskich rozgrywkach. Trener Niels Frederiksen będzie miał do dyspozycji szeroką kadrę liczącą aż 31 piłkarzy. Wśród powołanych znaleźli się m.in. Ali Gholizadeh, Patrik Walemark czy Daniel Hakans, jednak ich występy zależą od przebiegu procesu rehabilitacji po kontuzjach.

Nie zabrakło także nowych twarzy. Do zgłoszonej kadry trafili m.in. Yannick Agnero sprowadzony ze szwedzkiego Halmstads BK, Taofeek Ismaheel pozyskany z Górnika Zabrze oraz Luis Palma, który do Lecha trafił z Celtiku Glasgow.

Kadra Lecha Poznań na Ligę Konferencji:

Bramkarze: Krzysztof Bąkowski, Mateusz Pruchniewski, Bartosz Mrozek

Obrońcy: Joel Pereira, Alex Douglas, Joao Moutinho, Michał Gurgul, Antonio Milić. Robert Gumny, Wojciech Mońka, Mateusz Skrzypczak

Pomocnicy: Timothy Ouma, Ali Gholizadeh, Patrik Walemark, Daniel Hakans, Leo Bengtsson, Bartłomiej Barański, Radosław Murawski, Gisli Thordarson, Filip Jagiełło, Antoni Kozubal, Tymoteusz Gmur, Sammy Dudek, Kornel Lisman, Luis Palma, Taofeek Ismaheel, Pablo Rodriguez

Napastnicy: Yannick Agnero, Mikael Ishak, Bryan Fiabema, Kamil Jakóbczyk