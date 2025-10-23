Legia Warszawa w 16. minucie wyszła na prowadzenie w meczu z Szachtarem Donieck. Rafał Augstyniak popisał się przepięknym trafieniem z dystansem. Bramkarz rywala nie miał nic do powiedzenia.

PressFocus Na zdjęciu: Mileta Rajović oraz Rafał Augustyniak

Rafał Augustyniak z pięknym golem

Legia Warszawa w czwartkowy wieczór mierzy się z Szachtarem Donieck w ramach 2. kolejki rozgrywek Ligi Konferencji Europy. Wojskowi mierzą się z ukraińskim przeciwnikiem na stadionie Wisły Kraków. Od pierwszego gwizdka postawa stołecznego klubu była wielką niewiadomą. Edward Iordanescu namieszał bowiem w składzie, a jak wiemy, drużyna Ardy Turana jest niezwykle groźnym przeciwnikiem.

Rywalizacja na Reymonta wyśmienicie rozpoczęła się dla Legii Warszawa. Podopieczni Edwarda Iordanescu już w 16. minucie meczu objęli prowadzenie. Bohaterem akcji bramkowej okazał się Rafał Augustyniak. Doświadczony pomocnik oddał piekielne uderzenie z dystansu, które wylądowało w górnej części bramki. Golkiper Szachtara Donieck w tej sytuacji był kompletnie bezradny.

AUGUSTYNIAAAAK 🤯💥



Spektakularny gol Rafała Augustyniaka dał prowadzenie Legii w rywalizacji z Szachtarem 🚨#UECL pic.twitter.com/h4f6noe6mD — Polsat Sport (@polsatsport) October 23, 2025

Rafał Augustyniak przez ostatnie miesiące znajdował się na językach kibiców. Wielu fanów uważało, że doświadczony pomocnik nie prezentuje poziomu na miarę Legii Warszawa. Dziś 32-latek wybiegł na plac gry kosztem Damiana Szymańskiego i szybko odpłacił się za zaufanie. Bez wątpienia jest to jego jedno z najpiękniejszych trafień w karierze.

Rafał Augustyniak w obecnym sezonie 13-krotnie wybiegł na boisko w koszulce Legii Warszawa. Dzisiejsze trafienie jest jego pierwszym golem w trwającej kampanii.