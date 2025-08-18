Jagiellonia z problemem. Ważny piłkarz wypada z gry

Jagiellonia Białystok w czwartkowym meczu przeciwko Dinamo Tirana będzie musiała radzić sobie bez Dawida Drachala. Wszystko przez kontuzję pomocnika, o której poinformował Jakub Seweryn na platformie X.

Mateusz Piotrowski/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Jagiellonia bez Dawida Drachala w czwartkowym meczu

Jagiellonia Białystok już w najbliższy czwartek rozegra pierwszy mecz w ramach 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Rywalem w walce o fazę ligową tych rozgrywek będzie zespół albańskiego Dinamo Tirana. Wydaje się raczej, że zespół Adriana Siemieńca powinien poradzić sobie z niżej notowaną ekipą, ale zawsze wyjazdy na gorące Bałkany nie są przyjemne. Dlatego ważne mogą okazać się gole zdobyte w pierwszym meczu, w Białymstoku.

Niemniej szkoleniowiec Dumy Podlasia będzie miał przed tym spotkaniem pewien problem, a to za sprawą kontuzji, której nabawił się jeden z kluczowych graczy Jagiellonii w obecnym sezonie. Dawid Drachal, bo o nim mowa, podczas meczu z Radomiakiem Radom doznał urazu i po badaniach wiadomo, że z Dinamem nie będzie mógł zagrać, o czym poinformował Jakub Seweryn na platformie X (dawniej Twitter).

20-letni pomocnik powinien jednak być gotowy do gry w kolejnych dniach. W tym sezonie były gracz Rakowa Częstochowa do tej pory rozegrał już osiem spotkań i zdobył w nich gola oraz zanotował dwie asysty. Łącznie na poziomie PKO Ekstraklasy ma on 70 występów. Serwis „Transfermarkt” wycenia młodzieżowego reprezentanta Polski na 700 tysięcy euro.

