Jagiellonia szykuje jeszcze jeden transfer. Ma jednak konkurencję

Jagiellonia Białystok tego lata może przeprowadzić jeszcze jeden transfer. Według serwisu "A Bola", białostoczanie interesują się pozyskaniem Miguela Reisinho, byłego gracza m.in. portugalskiej Boavisty.

Mateusz Piotrowski/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Jagiellonia sprowadzi kolejnego pomocnika?

Jagiellonia Białystok na początku tego sezonu jest w bardzo dobrej formie. Do tej pory zespół Adriana Siemieńca przegrał bowiem tylko jeden mecz i było to starcie pierwszej kolejki PKO Ekstraklasy z Termalicą. Poza tym trwa bardzo dobra passa białostoczan, którzy nie tylko radzą sobie w lidze, ale i w eliminacjach Ligi Konferencji Europy.

Już w czwartek czeka nas bowiem pierwszy mecz ostatniej rundy eliminacyjnej i jeśli uda się pokonać zespół Dinamo Tirana, to awansują oni do fazy ligowej tych rozgrywek. Dlatego też przydać mogą się jeszcze kolejne wzmocnienia. Według informacji przekazanych przez serwis „A Bola”, Jagiellonia pracuje bowiem nad pozyskaniem Miguela Reisinho, byłego gracza m.in. portugalskiej Boavisty.

Problem dla Dumy Podlasia jednak w tym, że starania o tego środkowego pomocnika czyni także turecki Kayserispor. Miguel Reisinho w minionym sezonie rozegrał 30 spotkań i zdobył pięć goli. W sumie na poziomie portugalskiej ekstraklasy 26-latek ma 77 występów. Serwis „Transfermarkt” wycenia byłego reprezentanta młodzieżowych reprezentacji swojego kraju na 700 tysięcy euro.

Zobacz także: Skandaliczny transparent podczas meczu Rakowa. Jest reakcja prokuratury