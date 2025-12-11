Rayo Vallecano lepsze od Jagiellonii Białystok
Jagiellonia Białystok rozgrywała swoje kolejne spotkanie w tegorocznej edycji Ligi Konferencji Europy. Duma Podlasia tego dnia mierzyła się przed własną publicznością z Rayo Vallecano. Dla hiszpańskiego zespołu była to druga przeprawa z przedstawicielem PKO Ekstraklasy. wcześniej goście udanie zaprezentowali się w starciu z Lechem Poznań (3:2). Podopieczni Adriana Siemieńca nie byli zatem faworytem, więc ich zadaniem było sprawienie niespodzianki,
Rywalizacja w Białymstoku nie zaczęła się dobrze dla gospodarzy. Rayo Vallecano szybko zaznaczyło swoją obecność na Podlasiu, strzelając gola już w 6. minucie. Autorem trafienia okazał się Sergio Camello, który wykorzystał spory błąd miejscowej defensywy.
Jagiellonia szybko zaczęła otrząsać się z negatywnego wyniku. Białostoczanie zabrali się do pracy i tworzyli wiele groźnych akcji. Gospodarze jednak dopiero przed przerwą zdołali doprowadzić do wyrównania, po tym jak na listę strzelców wpisał się Jesus Imaz. Trafienie Hiszpana było ostatnim akcentem w pierwszych 45. minutach.
Podopieczni Adriana Siemieńca świetnie zaczęli drugą połowę. To właśnie oni byli stroną dominującą, ale w 61. minucie Rayo Vallecano znów wyszlo na prowadzenie. Tym razem do siatki trafił Alfonso Espino.
Jagiellonia robiła wszystko, aby odmienić losy rywalizacji. Ostatecznie im się to nie udało i Hiszpanie tym samym odnieśli drugie zwycięstwo nad polskim zespołem w tegorocznej edycji Ligi Konferencji Europy.
Jagiellonia Bialystok w tym roku zagra jeszcze jeden mecz. W najbliższą niedzielę Duma Podlasia zagra z Motorem Lublin. Rayo Vallecano natomiast zmierzy się z Realem Betis.
Jagiellonia Białystok – Rayo Vallecano 1:2
Imaz (44′) – Camello (6′), Espino (61′)