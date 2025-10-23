Jagiellonia Białystok blisko sensacji we Francji. Piękny gol [WIDEO]

Jagiellonia Białystok zremisowała na wyjeździe z RC Strasbourg (1:1) w 2. kolejce Ligi Konferencji. Bramkę dla Dumy Podlasia zdobył Dusan Stojinović, natomiast gospodarze wyrównali po efektownej przewrotce Joaquina Panichelliego.

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Remis Jagiellonii w Strasburgu

RC Strasbourg podejmował Jagiellonię Białystok w ramach 2. kolejki Ligi Konferencji. Obie drużyny dobrze rozpoczęły swoje zmagania w europejskich pucharach. Francuzi pokonali Slovana Bratysława (2:1), zaś Duma Podlasia wygrała z Hamrun Spartans (1:0) po golu Jesusa Imaza. Tym razem przed zespołem Adriana Siemieńca stanęło znacznie trudniejsze zadanie. Spotkanie we Francji zapowiadało się na jedno z najbardziej wymagających w fazie ligowej.

Drużyna prowadzona przez Liama Roseniora jest jednym z objawień Ligue 1. Po ośmiu kolejkach zajmuje trzecie miejsce w tabeli, a tuż przed starciem z polskim zespołem zremisowała z Paris Saint-Germain (3:3) na Parc des Princes. Liderem ofensywy Strasbourga jest Joaquin Joaquin Panichelli. Argentyński napastnik ma już siedem bramek na koncie i jest liderem klasyfikacji strzelców ligi francuskiej.

Pierwsza połowa spotkania toczyła się pod dyktando gospodarzy, którzy konsekwentnie atakowali bramkę Jagiellonii. Zespół z Podlasia był zmuszony do głębokiej defensywy, a między słupkami świetnie spisywał się Miłosz Piekutowski, który zastępuje kontuzjowanego Sławomira Abramowicza. Dzięki jego interwencjom i dobrej organizacji obrony do przerwy utrzymał się bezbramkowy remis, co dawało nadzieję białostocczanom przed drugą połową.

Po zmianie stron jako pierwsi groźną sytuację stworzyli piłkarze Strasbourga. Strzał gospodarzy odbił się jednak od słupka. W 53. minucie odpowiedziała Jagiellonia. Po dośrodkowaniu Bartłomieja Wdowika z rzutu wolnego w polu karnym zrobiło się spore zamieszanie, które znakomicie wykorzystał Dusan Stojinović.

W końcu Strasbourg dopiął swego w 79. minucie. Joaquin Panichelli popisał się efektowną przewrotką, po której piłka wylądowała w siatce. Mecz zakończył się podziałem punktów we Francji, a Jagiellonia w kolejnym starciu Ligi Konferencji zmierzy się na wyjeździe ze Shkendija Tetowo.

1⃣:1⃣



Joaquin Panichelli doprowadza do 𝐫𝐞𝐦𝐢𝐬𝐮 w meczu z Jagiellonią Białystok! ⚽️#UCL #RCSJAG pic.twitter.com/z2KsSoWfKH — Polsat Sport (@polsatsport) October 23, 2025

RC Strasbourg – Jagiellonia Białystok 1:1 (0:0)

0:1 Dusan Stojinović 53′

1:1 Joaquin Panichelli 79′