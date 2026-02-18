Frederiksen przed KuPS ujawnia kulisy. To najbardziej utrudniło przygotowania

19:12, 18. lutego 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  kkslech.com

Lech Poznań rozpoczyna walkę w fazie play-off Ligi Konferencji. Niels Frederiksen przyznał, że analiza KuPS była wyjątkowo skomplikowana ze względu na zmiany, jakie zaszły w fińskim zespole.

Niels Frederiksen
PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech Poznań przed trudnym zadaniem w Finlandii

Lech Poznań w czwartek o godzinie 18:45 zagra z KuPS w fazie play off Ligi Konferencji. Spotkanie będzie wymagającym sprawdzianem dla Kolejorza. Szkoleniowiec Lecha nie ukrywa, że przygotowania do tego meczu różniły się od wcześniejszych analiz rywali.

– Przeanalizowanie drużyny KuPS było trudniejsze niż w przypadku innych przeciwników ze względu na zmianę trenera i liczne zmiany w składzie. Nie do końca mogliśmy więc wykorzystać spotkania z jesieni, ale znamy strukturę tej drużyny. Mniej więcej wiemy, jak mogą zagrać i kto wystąpi. Nie ukrywam jednak, że przeanalizowanie tego przeciwnika było trudne – powiedział Niels Frederiksen cytowany przez serwis kkslech.com.

Frederiksen odniósł się także do celu na pierwszy mecz. – Kiedyś gole na wyjeździe liczyły się podwójnie, zatem zależałoby nam na strzeleniu gola. Dziś chcemy osiągnąć tutaj taki wynik, by mieć otwartą perspektywę awansu na naszym stadionie. Oczywiście, przylecieliśmy tutaj w celu odniesienia wygranej, ale remis nie będzie oznaczał końca świata – zaznaczył szkoleniowiec.

Lech Poznań zagra w Finlandii poważnie osłabiony. Ali Gholizadeh zmaga się z drobnym urazem i nie poleciał z drużyną na mecz Ligi Konferencji, o czym poinformował Kolejorz w mediach społecznościowych. Zawodnik przygotowuje się w Poznaniu do kolejnego meczu ligowego.

