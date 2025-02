Feio ocenił losowanie Ligi Konferencji. Molde rywalem Legii

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Molde to drużyna na dobrym poziomie – ocenił Feio

Legia Warszawa w piątek po południu poznała następnego rywala w Lidze Konferencji. Wojskowi z racji tego, że w fazie ligowej zajęli 7. miejsce, awansowali bezpośrednio do 1/8 finału. W fazie pucharowej mogli zatem trafić na Jagiellonię Białystok lub Molde FK.

Ostatecznie zespół Goncalo Feio o awans do ćwierćfinału zagra z Molde, czyli 5. drużyną poprzedniego sezonu w Elteserien. Na konferencji prasowej poprzedzającej najbliższe spotkanie z Radomiakiem o ocenę losowania zapytany został trener stołecznego klubu. Portugalczyk zdradził, że zna norweską drużynę i dodał, że rywale to zespół na dobrym poziomie technicznym.

– Przede wszystkim moje myśli są skupione na jutrzejszym meczu z Radomiakiem. Na Molde przyjdzie jeszcze czas. Jest to drużyna, którą trochę znam, z dobrym poziomem technicznym. W sztabie znajduje się nasz dobry znajomy Pal Arne Johannsson, z którym mam do dziś kontakt – powiedział Goncalo Feio, cytowany przez oficjalną stronę Legii Warszawa.

– Dla Molde okres przygotowawczy to tak naprawdę początek sezonu. Legia zmierzyła się z nimi w zeszłym sezonie, ale w klubie od tego czasu dużo się zmieniło. To samo tyczy się Molde. Co do tego dwumeczu, na chwilę obecną nie będzie wielkiego odniesienia – dodał.

Legia po raz ostatni grała z Molde w poprzednim roku również w rozgrywkach Ligi Konferencji. Wtedy w dwumeczu w ramach 1/16 finału rywale okazali się lepsi. Wojskowi najpierw przegrali na wyjeździe (2:3), a następnie przed własną publicznością (0:3).