Elitim kontuzjowany! Legia może zgłosić innego piłkarza do Ligi Konferencji

Jurgen Elitim w meczu Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza doznał kontuzji. Kolumbijczyk może wypaść z gry na dłuższy czas. Jak podaje Paweł Gołaszewski niewykluczone, że Wojskowi dokonają zmian w rejestracji zawodników do Ligi Konferencji.

PressFocus Na zdjęciu: Jurgen Elitim

Claude Goncalves za Jurgena Elitima?! Możliwa zmiana w rejestracji LKE

Legia Warszawa nie dość, że wciąż nie znalazła nowego trenera, to na dodatek przedłużyła serie meczów bez zwycięstwa do pięciu. W ostatni weekend drużyna pod wodzą Inakiego Astiza niespodziewanie przegrała z beniaminkiem Bruk-Bet Termalica Nieciecza (1:2). Co więcej, strata punktów to tylko jeden z kilku powodów do zmartwienia dla sztabu szkoleniowego Wojskowych.

Podczas meczu z Bruk-Betem kontuzji doznało dwóch zawodników: Jurgen Elitim i Kacper Urbański. Zdecydowanie gorzej wygląda sytuacja zdrowotna Kolumbijczyka. 26-latek doznał urazu więzozrostu piszczelowo-strzałkowego II stopnia. Przerwa w grze pomocnika ma potrwać aż kilkanaście tygodni. Oznacza to, że kibice nie zobaczą go już w tym roku na boisku.

Paweł Gołaszewski zasugerował, że w takim przypadku może dojść do zmian w rejestracji zawodników do Ligi Konferencji. Miejsce kontuzjowanego Elitima mógłby zająć Claude Goncalves. Portugalczyk pełni rolę głębokiego rezerwowego, a na swoim koncie ma tylko 6 z 14 możliwych występów w PKO BP Ekstraklasie. Do tej pory nie był uprawniony do gry w fazie ligowej europejskich pucharów.

Wojskowi są aktualnie w dużym kryzysie. Po 15. kolejkach w Ekstraklasie zajmują dopiero 11. miejsce w tabeli. Z kolei w Lidze Konferencji na ten moment są poza miejscami gwarantującymi awans, plasując się na 25. pozycji po trzech rozegranych meczach.