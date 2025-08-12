Z kim zagra Lech Poznań? Oto rywal Kolejorza w 4. rundzie el. Ligi Europy

Lech Poznań po odpadnięciu z eliminacji Ligi Mistrzów w dwumeczu z Crveną zvezdą zagra w 4. rundzie eliminacji Ligi Europy. Rywalem Kolejorza będzie zespół KRC Genk z Belgii.

Independent Photo Agency/Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech zagra z KRC Genk w czwartej rundzie el. Ligi Europy

Lech Poznań odpadł dzisiaj z eliminacji Ligi Mistrzów. Kolejorz okazał się bowiem słabszy w dwumeczu 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów z Crveną zvezdą. W pierwszym starciu rozgrywanym w Poznaniu było 3:1 dla zespołu z Belgradu, a w rewanżu 1:1. Niemniej rewanżowe starcie przyniosło kilka dobrych momentów drużyny ze stolicy Wielkopolski, choć okazało się, że to zbyt mało na drużynę mistrza Serbii, szczególnie w drugiej połowie.

To oznacza, że piłkarze Nielsa Frederiksena zagrają w 4. rundzie eliminacji Ligi Europy. Kto będzie rywalem zespołu z Poznania? To już jest znane. Lech Poznań w meczu czwartej rundy eliminacji Ligi Europy zmierzy się z ekipą KRC Genk z Belgii. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Poznaniu 21 sierpnia, natomiast rewanż tydzień później w Belgii.

Co ciekawe, oba te zespoły zespoły miały okazję rywalizować ze sobą w meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy w 2018 roku. Wówczas ekipa Genku okazał się lepsza w obu meczach i awansowała do kolejnej fazy eliminacji. W Poznaniu było 1:2 dla gości, a w Belgii 2:0 dla rywali Kolejorza. Najbliższy dwumecz będzie więc szansą do rewanżu na jednym z czołowych zespołów swojego kraju.

Zobacz także: Dramat Lecha Poznań! Kolejna kontuzja już po pięciu minutach meczu