Dramat Lecha Poznań! Kolejna kontuzja już po pięciu minutach meczu

Lech Poznań już po pierwszych pięciu minutach musiał dokonać pierwszej zmiany w swoim zespole. Z murawy na noszach zszedł bowiem Robert Gumny, który nabawił się urazu.

Robert Gumny kontuzjowany w pierwszych minutach meczu

Lech Poznań od bardzo przykrego wydarzenia rozpoczął wyjazdowy mecz z Crveną zvezdą w ramach rewanżowego meczu 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Już w piątej minucie rywalizacji kontuzji nabawił się bowiem Robert Gumny. Były reprezentant Polski i nowy nabytek Kolejorza występował dzisiaj na pozycji prawego skrzydłowego, ale zakończył ten występ zdecydowanie przedwcześnie.

Polak został zastąpiony przez Filipa Szymczaka, ale on sam opuścił murawę na noszach, a konkretnie został zwieziony z placu gry przez służby medyczne z Belgradu. Trudno powiedzieć, co dokładnie mogło stać się Gumnemu, ale z pewnością ten uraz komplikuje sytuację Kolejorza nie tylko w starciu z Crveną zvezndą, ale i w kolejnych meczach. Najpewniej chodzi bowiem o uraz mięśniowy, co może oznaczać nawet i kilka tygodni przerwy.

Aktualnie na liście kontuzjowanych piłkarzy Lecha Poznań znajdują się m.in.: Radosław Murawski, Filip Jagiełło, Daniel Hakans, Ali Gholizadeh oraz Patrik Walemark.

