Kto awansował do Ligi Europy?
Do fazy ligowej awansowało bezpośrednio 13 zespołów. Kolejne 12 wywalczyło miejsce w kwalifikacjach, które zakończyły się sierpniową rundą play-off. Stawkę 36 drużyn uzupełniło 11 klubów przeniesionych z Ligi Mistrzów – po porażkach w trzeciej rundzie eliminacji oraz w barażach.
Moment, w którym drużyny rozpoczynały grę w eliminacjach, zależał od współczynnika rankingowego ich federacji. Wszystkie dwumecze rozgrywano systemem mecz i rewanż.
Wyniki losowania Ligi Europy 2025/2026
W piątek (29 sierpnia) o godzinie 13:00 rozpoczęła się ceremonia losowania fazy ligowej Ligi Europy. Wszyscy uczestnicy poznali swoich rywali. Oto zestawy.
Zestawy meczów dla drużyn z pierwszego koszyka:
Zestawy meczów dla drużyn z drugiego koszyka:
Zestawy meczów dla drużyn z trzeciego koszyka:
Zestawy meczów dla drużyn z czwartego koszyka: