W piątkowe popołudnie (29 sierpnia) wszyscy uczestnicy Ligi Europy poznali swoich rywali. Losowanie odbyło się w Monaco.

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Trofeum za zwycięstwo w Lidze Europy

Kto awansował do Ligi Europy?

Do fazy ligowej awansowało bezpośrednio 13 zespołów. Kolejne 12 wywalczyło miejsce w kwalifikacjach, które zakończyły się sierpniową rundą play-off. Stawkę 36 drużyn uzupełniło 11 klubów przeniesionych z Ligi Mistrzów – po porażkach w trzeciej rundzie eliminacji oraz w barażach.

Moment, w którym drużyny rozpoczynały grę w eliminacjach, zależał od współczynnika rankingowego ich federacji. Wszystkie dwumecze rozgrywano systemem mecz i rewanż.

Wyniki losowania Ligi Europy 2025/2026

W piątek (29 sierpnia) o godzinie 13:00 rozpoczęła się ceremonia losowania fazy ligowej Ligi Europy. Wszyscy uczestnicy poznali swoich rywali. Oto zestawy.

Zestawy meczów dla drużyn z pierwszego koszyka:

fot. UEFA.tv

Zestawy meczów dla drużyn z drugiego koszyka:

fot. UEFA.tv

Zestawy meczów dla drużyn z trzeciego koszyka:

fot. UEFA.tv

Zestawy meczów dla drużyn z czwartego koszyka: