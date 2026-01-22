FC Porto zremisowało z Viktorią Pilzno 1:1 w meczu siódmej kolejki fazy zasadniczej Ligi Europy. Przy trafieniu dla Smoków asystę zaliczył reprezentant Polski – Jakub Kiwior.

Jakub Kiwior

Porto na remis z Viktorią. Grali Jan Bednarek i Jakub Kiwior

FC Porto i Viktoria Pilzno to ekipy, które do swojego czwartkowego spotkania przystępowały z jasnym celem. Portugalski zespół miał zamiar wykonać kolejny krok w kierunku awansu do fazy pucharowej. Tymczasem ekipa z Czech miała zamiar konkretnie powalczyć o awans do fazy barażowej rozgrywek.

W pierwszych trzech kwadransach rywalizacji emocji nie brakowało. Ogólnie na obiekcie Viktorii sporo się działo. Już w szóstej minucie na prowadzenie czeską drużynę wyprowadził Lukas Cerv, który oddał strzał pod poprzeczkę. Na jednym trafieniu ekipa z Czech nie zamierzała poprzestać. Christophe Kabonge chwilę później mógł podwyższyć prowadzenie. Ostatecznie ta próba była nieznacznie niecelna. Finalnie do końca pierwszej połowy rezultat się nie zmienił.

SIADŁO 💥🎯



Viktoria Pilzno prowadzi z FC Porto w Lidze Europy 🚨



📺 Polsat Sport Premium 1

📲 Polsat Box Go#UEL pic.twitter.com/vUcWmJ6K30 — Polsat Sport (@polsatsport) January 22, 2026

Jeszcze przed przerwą sytuacja ekipy z Pilzna nieco się skomplikowała. Czerwoną kartkę ujrzał Matej Vydra i Viktoria musiała kończyć zawody w zdekompletowanym zestawieniu. W drugiej odsłonie jednak intensywność rywalizacji nie była już taka, jak przed przerwą. Ostatecznie jednak drużynie z Portugalii udało się doprowadzić do wyrównania.

CO TAM SIĘ WYDARZYŁO?! 😬



🖐️ Vydra blokuje strzał ręką na linii

🟥 Rzut karny dla Porto i czerwona kartka dla Vydry

❌ Samu PUDŁUJE rzut karny#UEL pic.twitter.com/sEuddpwHa8 — Polsat Sport (@polsatsport) January 22, 2026

Kluczowa dla losów meczu sytuacja miała miejsce w doliczonym czasie gry. W jednej z głównych ról wystąpił Jakub Kiwior, który zaliczył asystę przy trafieniu Debiza Gula. Polak popisał się świetnym zagraniem z lewej nogi, a Turkowi nie zostało nic innego, jak umieszczenie piłki w siatce. Tym samym spotkanie zakończyło się remisem (1:1).

FC Porto wyrównuje w ostatnich minutach! 🔥



𝐉𝐚𝐤𝐮𝐛 𝐊𝐢𝐰𝐢𝐨𝐫 z asystą 👌#UEL pic.twitter.com/GGMrX5MUWw — Polsat Sport (@polsatsport) January 22, 2026

W czwartkowym starciu zagrało dwóch Polaków. Jan Bednarek i Kiwior zaliczyli całe mecze i każdy z nich ujrzał żółta kartkę.

Viktoria Pilzno – FC Porto 1:1 (1:0)

1:0 Lukas Cerv 6′

1:1 Deniz Gul 90+1′