Tak Portugalczycy nazwali Bednarka. Zachwyty nad Polakiem

Jan Bednarek ponownie rozegrał świetny mecz w barwach FC Porto. Portugalskie media są nim zachwycone. A Bola po spotkaniu z Malmo nazwała go szeryfem i szefem defensywy Smoków.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Bednarek szefem defensywy FC Porto

FC Porto bez większych problemów odniosło kolejne zwycięstwo w Lidze Europy. Tym razem przed własną publicznością pokonali Malmo FF (2:1). Dwie bramki w pierwszej połowie meczu zdobył Samu, który został wybrany najlepszym piłkarzem spotkania. Bardzo dobry występ po raz kolejny zanotował Jan Bednarek. Reprezentant Polski był podporą defensywy Smoków, za co zebrał pozytywne opinie.

Portugalska prasa jest zachwycona Bednarkiem. Od momentu transferu stał się kluczową postacią w drużynie. Po meczu z Malmo FF serwis A Bola nie szczędził mu pochwał. 29-latek został nazwany przez nich szeryfem i szefem defensywy Porto.

– Szeryf ze Słupcy. Może nie mówi po portugalsku, ale bez wątpienia jest szefem defensywy Porto. Z imponującym zmysłem ustawienia się i godną pozazdroszczenia tężyzną fizyczną – pisze o Bednarku serwis A Bola.

Na pochwały zasłużył również Jakub Kiwior. Młodszy z duetu Polaków został wyróżniony za interwencję z początku spotkania, gdy zatrzymał groźny strzał rywali, który mógł skończyć się golem.

– Lewonożny i ma lepsze umiejętności w rozegraniu piłki niż jego rodak. Nie unika gry ciałem, kiedy trzeba, jak w 12. minucie, gdy klatką piersiową zablokował strzał Soumaha, który zmierzał w kierunku bramki – pisze o Kiwiorze ten sam serwis.

Porto po 5. kolejkach Ligi Europy zajmuje 8. miejsce w tabeli. Zwycięstwo w następnym meczu zapewni im bezpośredni awans.