VfB Stuttgart – FC Porto: jeden Polak w składzie gości
Faworytami zmagań na MHP Arena są gospodarze. VfB Stuttgart to aktualnie czwarta drużyna Bundesligi. Natomiast FC Porto, chociaż przewodzi krajowym rozgrywkom, rywalizuje w zdecydowanie słabszej Liga Portugal. Mimo tego podopieczni Francesco Fariolego nie zamierzają wracać do ojczyzny z pustymi rękami.
Na jaki skład postawił trener Smoków? W wyjściowej jedenastce znalazł się tylko jeden Polak. To Jan Bednarek. Natomiast Jakub Kiwior rozpocznie wyjazdowe starcie na ławce rezerwowych.
W kadrze na fazę pucharową Ligi Europy zabrakło miejsca dla Oskara Pietuszewskiego. Młodzieżowy reprezentant Polski przegrał walkę z trzema innymi nowymi nabytkami Porto. Farioli już wytłumaczył się ze swojej decyzji.
VfB Stuttgart – FC Porto: oficjalne skład na mecz 1/8 finału LE
VfB Stuttgart: Nübel – Hendriks, Stiller, Demirovic, El Khannouss, Karazor, Leweling, Chabot, Undav, Nartey, Jeltsch
FC Porto: Diogo Costa – Zaidu Sanusi, Jan Bednarek, Thiago Silva, Alberto Costa – Rodrigo Mora, Pablo Rosario, Seko Fofana – Borja Sainz, Terem Moffi, William Gomes