VfB Stuttgart - FC Porto to spotkanie 1/8 finału Ligi Europy. Kto na MHP Arena przybliży się do awansu? Znamy oficjalne składu obu drużyn na ten mecz.

Atlantico Presse Lda/ Alamy Na zdjęciu: FC Porto - Rangers

VfB Stuttgart – FC Porto: jeden Polak w składzie gości

Faworytami zmagań na MHP Arena są gospodarze. VfB Stuttgart to aktualnie czwarta drużyna Bundesligi. Natomiast FC Porto, chociaż przewodzi krajowym rozgrywkom, rywalizuje w zdecydowanie słabszej Liga Portugal. Mimo tego podopieczni Francesco Fariolego nie zamierzają wracać do ojczyzny z pustymi rękami.

Na jaki skład postawił trener Smoków? W wyjściowej jedenastce znalazł się tylko jeden Polak. To Jan Bednarek. Natomiast Jakub Kiwior rozpocznie wyjazdowe starcie na ławce rezerwowych.

W kadrze na fazę pucharową Ligi Europy zabrakło miejsca dla Oskara Pietuszewskiego. Młodzieżowy reprezentant Polski przegrał walkę z trzema innymi nowymi nabytkami Porto. Farioli już wytłumaczył się ze swojej decyzji.

VfB Stuttgart – FC Porto: oficjalne skład na mecz 1/8 finału LE

VfB Stuttgart: Nübel – Hendriks, Stiller, Demirovic, El Khannouss, Karazor, Leweling, Chabot, Undav, Nartey, Jeltsch

Hier ist unsere Startaufstellung für das Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Europa League gegen den FC Porto:



33 Nübel – 3 Hendriks, 6 Stiller, 9 Demirovic, 11 El Khannouss, 16 Karazor (C), 18 Leweling, 24 Chabot, 26 Undav, 28 Nartey, 29 Jeltsch



Zunächst auf der Bank: 1 Bredlow, 44… pic.twitter.com/MeNKWcHw8Y — VfB Stuttgart 1893 (@VfB) March 12, 2026

FC Porto: Diogo Costa – Zaidu Sanusi, Jan Bednarek, Thiago Silva, Alberto Costa – Rodrigo Mora, Pablo Rosario, Seko Fofana – Borja Sainz, Terem Moffi, William Gomes