Tak Porto zagra w LE! Tylko jeden Polak w składzie!

17:46, 12. marca 2026 19:31, 12. marca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  VfB Stuttgart, FC Porto

VfB Stuttgart - FC Porto to spotkanie 1/8 finału Ligi Europy. Kto na MHP Arena przybliży się do awansu? Znamy oficjalne składu obu drużyn na ten mecz.

FC Porto - Rangers
Atlantico Presse Lda/ Alamy Na zdjęciu: FC Porto - Rangers

VfB Stuttgart – FC Porto: jeden Polak w składzie gości

Faworytami zmagań na MHP Arena są gospodarze. VfB Stuttgart to aktualnie czwarta drużyna Bundesligi. Natomiast FC Porto, chociaż przewodzi krajowym rozgrywkom, rywalizuje w zdecydowanie słabszej Liga Portugal. Mimo tego podopieczni Francesco Fariolego nie zamierzają wracać do ojczyzny z pustymi rękami.

Na jaki skład postawił trener Smoków? W wyjściowej jedenastce znalazł się tylko jeden Polak. To Jan Bednarek. Natomiast Jakub Kiwior rozpocznie wyjazdowe starcie na ławce rezerwowych.

W kadrze na fazę pucharową Ligi Europy zabrakło miejsca dla Oskara Pietuszewskiego. Młodzieżowy reprezentant Polski przegrał walkę z trzema innymi nowymi nabytkami Porto. Farioli już wytłumaczył się ze swojej decyzji.

VfB Stuttgart – FC Porto: oficjalne skład na mecz 1/8 finału LE

VfB Stuttgart: Nübel – Hendriks, Stiller, Demirovic, El Khannouss, Karazor, Leweling, Chabot, Undav, Nartey, Jeltsch

FC Porto: Diogo Costa – Zaidu Sanusi, Jan Bednarek, Thiago Silva, Alberto Costa – Rodrigo Mora, Pablo Rosario, Seko Fofana – Borja Sainz, Terem Moffi, William Gomes

