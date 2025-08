Legia Warszawa właśnie poznała potencjalnego rywala w 4. rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Jeśli ekipa Wojskowych wyeliminuje AEK Larnaka, to w ostatnim etapie eliminacji zmierzy się ze zwycięzcą pary BK Hacken (Szwecja) - SK Brann (Norwegia).

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Jean-Pierre Nsame i Artur Jędrzejczyk

BK Hacken lub SK Brann ewentualnym przeciwnikiem Legii

Legia Warszawa przygotowuje się do jednych z najważniejszych spotkań na początku tego sezonu. Już 7 i 14 sierpnia stołeczny klub zmierzy się bowiem z AEK-iem Larnaka w ramach 3. rundy eliminacji do Ligi Europy. Dwumecz z cypryjskim zespołem będzie miał kluczowe znaczenie, ponieważ jego zwycięzca awansuje do ostatniego etapu kwalifikacji, a więc tym samym znajdzie się o krok od upragnionej fazy ligowej tych prestiżowych rozgrywek.

W poniedziałek, 4 sierpnia odbyło się losowanie 4. rundy eliminacji. Ceremonia tradycyjnie miała miejsce w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie. W wyniku losowania poznaliśmy potencjalnego rywala Legii Warszawa. Jeśli drużyna Wojskowych upora się z wyżej wspomnianym AEK-iem Larnaka, to w play-offach zagra ze zwycięzcą pary BK Hacken (Szwecja) – SK Brann (Norwegia). Pierwszy potencjalny mecz zaplanowano na 21 sierpnia.

Zwycięzca dwumeczu Legia Warszawa – AEK Larnaka zmierzy się w rundzie play-off eliminacji @EuropaLeague z wygranym pary BK Häcken (SWE)/SK Brann (NOR).



Pierwsze potencjalne spotkanie odbędzie się 21 sierpnia, na wyjeździe. pic.twitter.com/O0gGCRKq5W — Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) August 4, 2025

Latem na Łazienkowskiej doszło do sporych zmian. Najważniejszą było zatrudnienie na stanowisku trenera Edwarda Iordanescu, który zastąpił Goncalo Feio. W kadrze stołecznej ekipy pojawili się też nowi piłkarze – Arkadiusz Reca, Mileta Rajović oraz Petar Stojanović. Legia Warszawa liczy, że poważne wzmocnienia składu poskutkują awansem do fazy ligowej Europa League oraz walką do końca o mistrzowski tytuł PKO BP Ekstraklasy.

Aktualizacja: Właśnie zakończyły się wszystkie losowania, co oznacza, że przed zdobywcami Pucharu Polski nie ma już żadnych tajemnic. Jeżeli Legia Warszawa odpadnie z eliminacji Ligi Europy w starciu z AEK-iem Larnaka, to w 4. rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji zmierzy się z wygranym pary Partizan Belgrad (Serbia) – Hibernian FC (Szkocja).