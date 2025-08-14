Legia Warszawa walczy o awans do 4. rundy eliminacji Ligi Europy. Musi odrobić straty z pierwszego meczu. Znamy składy na starcie z AEK Larnaka.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Iordanescu wybrał wyjściową jedenastkę

Legia Warszawa w pierwszym meczu przegrała na Cyprze aż 1-4. AEK Larnaka jest więc wyraźnym faworytem tej rywalizacji, ale Wojskowi przed własną publicznością wierzą, że zdołają odrobić straty. Zależy im na awansie do 4. rundy eliminacji Ligi Europy, gdyż automatycznie zapewnią sobie wtedy grę w fazie ligowej Ligi Konferencji.

Edward Iordanescu ma świadomość, że Legia w tym meczu musi atakować od pierwszej minuty. Wyjściowy skład przedstawiciela Ekstraklasy może więc zaskakiwać. Znalazło się w nim miejsce dla dwóch napastników – Milety Rajovicia oraz Jeana-Pierre’a Nsame. Wojskowi zagrają w ustawieniu z trójką środkowych defensorów, a na wahadłach wystąpią Paweł Wszołek oraz Ruben Vinagre.

Mecz Legia Warszawa – AEK Larnaka rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna w polskiej telewizji na TVP 2.

Składy na mecz Legia Warszawa – AEK Larnaka

Legia Warszawa: Tobiasz, Ziółkowski, Jędrzejczyk, Kapuadi, Augustyniak, Biczachczjan, Morishita, Vinagre, Wszołek, Rajović, Nsame

AEK Larnaka: Alomerović, Ekpolo, Roberge, Garcia, Gnali, Pons, Milicević, Gustavo, Ivanović, Angielski, Chacon