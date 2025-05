Legia jest już tego pewna. Od tej rundy rozpocznie eliminacje Ligi Europy

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Legia rozpocznie od I rundy eliminacji Ligi Europy

Legia Warszawa ma za sobą znakomity sezon w Lidze Konferencji, gdzie dotarła do ćwierćfinału i odpadła z Chelsea, a także dość przeciętny w Ekstraklasie. Obecnie zajmuje dopiero piąte miejsce i jest już praktycznie bez szans na walkę o podium. Zespół Goncalo Feio „uratował się” jednak zdobywając Puchar Polski. Dzięki wygranej z Pogonią Szczecin zespół zapewnił sobie udział w eliminacjach do Ligi Europy.

Już wiadomo, że Legia rozpocznie zmagania od pierwszej rundy. Wcześniej istniały jeszcze nadzieje, ze polski klub trafi od razu do rundy drugiej, ale obecnie nie ma już na to szans. – Szachtar zdobył Puchar Ukrainy i też zakwalifikował się do tej fazy. Jeżeli w eliminacjach LE wystąpią przesunięcia, to on lub Dinamo Zagrzeb będzie zaczynał później z uwagi na wysoki współczynnik – napisał w serwisie „X” Jan Sikorski.

Legia rozpocznie eliminacje LE od I rundy. Nie ma już możliwości startu od II.

W przyszłym sezonie najprawdopodobniej Legii nie będzie już prowadził Goncalo Feio. Wiele wskazuje na to, że już niebawem nastąpią roszady w sztabie szkoleniowym stołecznego zespołu. Piotr Koźmiński na łamach Goal.pl stworzył listę trenerów, którzy mogą trafić na radar Legii. I są to bardzo ciekawe nazwiska!

Tymczasem w czwartek Legia rozegra zaległy mecz 31. kolejki PKO Ekstraklasy z Widzewem Łódź. Natomiast w dwóch ostatnich ligowych kolejkach Wojskowi zmierzą się z Cracovią i Stalą Mielec.