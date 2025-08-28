Lech Poznań musi odrabiać straty bez Ishaka. Składy na mecz el. Ligi Europy

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech potężnie osłabiony. Frederiksen zamieszał składem

Lech Poznań stracił nadzieje na awans do Ligi Mistrzów po przegranym dwumeczu z Crveną zvezda. Miał już wtedy zapewniony udział w fazie ligowej Ligi Konferencji, ale starał się jeszcze o występy w Lidze Europy. Tutaj na drodze stanęło Genk, z którym mistrzowie Polski mierzą się w ramach 4. rundy eliminacji. Spotkanie sprzed tygodnia kompletnie nie powiodło się piłkarzom Kolejorza, którzy zostali rozbici przed własną publicznością. Belgowie wygrali aż 5-1 i wydaje się, że mają awans w kieszeni.

Szanse Lecha na awans są iluzoryczne, ale oczywiście nie należy się poddawać przed końcowym gwizdkiem. Poznaliśmy wyjściowy skład, jaki do boju posłał Niels Frederiksen. Drużyna jest potężnie osłabiona przez problemy zdrowotne. Do grona nieobecnych dołączył Mikael Ishak – zastępuje go dziś Bryan Fiabema. Mocno eksperymentalny jest także zestaw defensywy, gdyż na prawej stronie zagra Joao Moutinho.

Czwartkowy mecz Genk – Lech Poznań rozpocznie się o godzinie 20:00. Telewizyjna transmisja będzie poprowadzona na kanale TVP 3. Mecz można obejrzeć również na stronie sport.tvp.pl.

Składy na mecz eliminacji Ligi Europy

KRC Genk: Lawal, Nkuba, Kongolo, Smets, Medina, Sattlberger, Hrosovsky, Karetsas, Ito, Adedeji-Sternberg, Oh

Lech Poznań: Mrozek, Moutinho, Mońka, Skrzypczak, Gurgul, Ouma, Kozubal, Rodriguez, Lisman, Fiabema, Palma