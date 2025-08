Iordanescu szczęśliwy po awansie Legii. „Jestem dumny z moich piłkarzy”

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Edward Iordanescu: Trudno nas rozszyfrować

Legia Warszawa pokonała Banika Ostrawa 2:1 w rewanżowym spotkaniu 2. rundy kwalifikacji do Ligi Europy (4:3 w dwumeczu), dzięki czemu awansowała do kolejnego etapu, gdzie czeka już na nią cypryjski AEK Larnaka. Edward Iordanescu, który póki co sprawdza się na ławce trenerskiej stołecznego zespołu, po czwartkowym pojedynku wziął udział w konferencji prasowej. Rumuński szkoleniowiec nie krył zadowolenia z przebiegu wczorajszej potyczki oraz pochwalił swoich podopiecznych za bardzo dobrą postawę.

– To dla nas niełatwa, ale szczęśliwa noc. Spełniliśmy swój cel, bo jesteśmy w następnej fazie. Jestem dumny z charakteru pokazanego przez moją drużynę. Wierzę, że futbol awansował do kolejnej rundy. Byliśmy lepsi i w pełni na to zasłużyliśmy. Troszkę cierpieliśmy, w niektórych momentach powinniśmy być bardziej ostrożni, lecz jestem zadowolony z moich piłkarzy. Gratuluję im. Również wielkie wyrazy uznania dla kibiców, którzy byli świetni, a my graliśmy dla nich. Zrobiliśmy to razem – mówi Edward Iordanescu.

– Jesteśmy drużyną nieprzewidywalną. Trudno nas rozszyfrować. Mam nadzieję, że wzniesiemy się jeszcze wyżej, jeśli chodzi o nasze umiejętności. Nasza gra się zmienia – gramy skrzydłami albo środkiem. Kolejna rzecz, która mi się podobała, to fakt, że było sporo momentów, w których dogrywaliśmy w pole karne i stwarzaliśmy zagrożenie. Udawało nam się też prowokować rywali do popełniania błędów, czasami przeciwnicy daleko wybijali piłkę – dodał 47-letni Rumun, cytowany przez oficjalną stronę internetową Legii Warszawa.