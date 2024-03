Roberto De Zerbi skomentował porażkę Brighton na Stadio Olimpico w czwartkowym meczu Ligi Europy. AS Roma okazała się zdecydowanie za mocna dla Mew, co po meczu przyznał szkoleniowiec gości.

IMAGO / Action Plus Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Brighton zostało rozbite przez Romę

Losy awansu wydają się być rozstrzygnięte

De Zerbi skomentowało porażkę swojego zespołu

Szczerze słowa De Zerbiego po porażce Brighton z Romą

Gole zdobyte przez Paulo Dybalę, Romelu Lukaku, Gianlukę Manciniego i Bryana Cristante sprawiły, że AS Roma jest już o krok od awansu do ćwierćfinału. Niewiele wskazuje na to, by Brighton zdołało odrobić czterobramkową stratę.

– Daliśmy z siebie wszystko, ale zagraliśmy maksymalnie na 30 procent naszego potencjału. W pewnym sensie można było się tego spodziewać, ponieważ nie jesteśmy przyzwyczajeni do rozgrywania takich meczów, podczas gdy dla Romy to coś naturalnego. Widzieliśmy różnicę w tempie, spokoju, wierze w siebie i doświadczeniu w meczach pucharowych – przyznał De Zerbi.

– Roma była dla nas zdecydowanie za mocna. Naszym problemem jest fakt, że mamy duże trudności z rozgrywaniem meczów co trzy dni, gdy mam do dyspozycji 15-16 zawodników. Znajdowanie energii na grę przez 90 minut w Premier League, a następnie kolejne 90 w Lidze Europy to duże wyzwanie. Jeśli nie masz możliwości rotacji składem, grasz zmęczonymi zawodnikami – dodał.

