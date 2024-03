Stefano Pioli przyznaje, że Milan mógł zrobić więcej w czwartkowym meczu Ligi Europu przeciwko Slavii Praga. Rossoneri przez ponad godzinę gry grali w z przewagą jednego zawodnika, a mimo to dali sobie strzelić dwie bramki.

IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Stefano Pioli

Pioli skomentował zwycięstwo Milanu w meczu ze Slavią Praga

AC Milan po zwycięstwie 4:2 w starciu ze Slavią Praga jest już jedną nogą w ćwierćfinale Ligi Europy. Rossoneri mogli wywalczyć jednak znacznie korzystniejszy rezultat, ale popełnili mnóstwo błędów i mimo gry w przewadze stracili dwie bramki. Goście przez całe spotkanie wykazali się dużym zaangażowaniem i napsuli mnóstwo krwi drużynie Stefano Piolego.

– Szczerze mówiąc, tak, mogliśmy zrobić więcej i myślę, że schodząc na przerwę z dwubramkową przewagą, spodziewałem się lepszego tempa po zmianie stron. To dobre zwycięstwo. Slavia Praga zagrała bardzo solidnie, to energiczny zespół. Mimo takiej przewagi nie możemy być pewni awansu. Musimy przystąpić do rewanżu odpowiednio zmotywowani i zagrać dobry mecz – przyznał Pioli.

– Myślę, że przy straconych bramkach nie popełniliśmy jakiś poważnych błędów. Nazwałby to bardziej gapiostwem. Natomiast powinniśmy zrobić znacznie więcej w ofensywie grając z przewagą jednego zawodnika. Nie zawsze udawało nam się utrzymać wysokie tempo rozgrywania ataków, a Slavia dobrze zamykała wolne przestrzenie – dodał.

