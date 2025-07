fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Crystal Palace

Crystal Palace zostało pozbawione gry w Lidze Europy

Crystal Palace zapewniło sobie udział w Lidze Europy dzięki zwycięstwu w Pucharze Anglii. Ostatecznie jednak piłkarze Orłów nie będą mogli zagrać w tych rozgrywkach. Główny właściciel klubu, John Textor, posiadał pakiet kontrolny w Olympique Lyon – drużynie, która także zakwalifikowała się do Ligi Europy.

Zgodnie z regulacjami UEFA, kluby należące do tego samego właściciela nie mogą równolegle uczestniczyć w tych samych europejskich rozgrywkach. Aby umożliwić Crystal Palace udział w Lidze Europy, Textor musiałby sprzedać 43% udziałów w klubie. Finalnie doszło do sprzedaży pakietu na rzecz Woody’ego Johnsona – właściciela New York Jets. Wartość transakcji wyniosła 190 milionów funtów.

Mimo przeprowadzenia śledztwa i analizy przez UEFA, ostateczna decyzja była jednoznaczna. Crystal Palace nie może wystąpić w Lidze Europy, ponieważ na dzień 1 marca klub nadal znajdował się pod kontrolą właściciela mającego wpływ także na inny uczestniczący zespół. Ostatecznie londyński klub zagra jednak w Lidze Konferencji Europy.

Media spekulują teraz, kto zajmie zwolnione miejsce w Lidze Europy. Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że będzie to Nottingham Forest, które pierwotnie miało rywalizować w Lidze Konferencji.

