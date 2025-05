Bruno Fernandes tajemniczo o przyszłości. To jest najważniejsze

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Bruno Fernandes odejdzie z United?

Manchester United rozczarował po raz kolejny w tym sezonie. Czerwone Diabły nie poradziły sobie z Tottenhamem w finale Ligi Europy i nie zdołały zakwalifikować się do następnej edycji Ligi Mistrzów. W tabeli Premier League na kolejkę przed końcem zmagań zajmuje 16. lokatę. Bruno Fernandes, jedna z największych gwiazd występujących na Old Trafford, jest świadomy fatalnej sytuacji klubu.

Portugalczyk po środowej porażce w kluczowym meczu udzielił wywiadu, w którym wypowiedział się na temat swoich planów. Co powiedział kapitan United?

– Nigdy nie koncentrowałem się na kwestiach finansowych. Jeśli będę chciał skupić się wyłącznie na zarobkach, zawsze będę miał taką możliwość, ale to nie jest dla mnie najważniejsze. Chcę wygrywać trofea i brać udział w najlepszych rozgrywkach.

Zobacz WIDEO: Manchester United – sezon 2024/25

Bruno Fernandes to niekwestionowany lider Manchesteru i absolutnie kluczowa postać w talii Rubena Amorima, jednak 30-latek – a przynajmniej tak można wywnioskować z powyższej wypowiedzi – powoli traci cierpliwość do aktualnego projektu włodarzy Czerwonych Diabłów. Reprezentant Os Navegadores odrzuca możliwość przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej, ale nie wyklucza przeprowadzki do klubu, który w przeciwieństwie do United rywalizuje w Lidze Mistrzów.