Legia nie dała się ograć! Sensacyjny bohater Wojskowych [WIDEO]

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Banik - Legia

Nsame dał Legii remis. Dobry wynik w Ostrawie

Banik Ostrawa zaczął czwartkowy mecz 2. rundy eliminacji Ligi Europy z przytupem, już w pierwszej minucie obijając poprzeczkę bramki Kacpra Tobiasza. Po pierwszym kwadransie goście musieli już odrabiać straty, gdyż składną akcję skutecznie wykończył Matej Sin. Chwilę później mogło być już 2-0, ale tym razem w kluczowym momencie zabrakło zimnej krwi. Od tego czasu Legia Warszawa stopniowo wracała do gry, tworząc sobie sytuacje.

W 32. minucie wyrównała za sprawą Bartosza Kapustki, który zdecydował się na strzał z dystansu. Choć nie był on wyśmienity, zaskoczył bramkarza Banika na tyle, że popełnił on błąd i wpuścił piłkę do siatki. Jeszcze przed przerwą znakomitą okazję zmarnował Kacper Chodyna, więc do szatni zawodnicy schodzili przy remisie 1-1.

W drugiej połowie kibice mogli oglądać zaciętą rywalizację z obu stron. Zarówno Banik, jak i Legia tworzył zagrożenie pod bramką rywala, ale niewiele z tego wynikało. Strzelecką niemoc przełamał w 65. minucie Michal Frydrych. Były obrońca Wisły Kraków uderzył na bramkę Tobiasza, a po jego strzale piłka jeszcze zmieniła tor lotu, co uniemożliwiło golkiperowi Legii na wykonanie skuteczniej interwencji.

Banik zdawał się być bliżej trzeciej bramki, ale ostatnie słowo należało do Legii. Juergen Elitim otrzymał świetne podanie za linię obrońców, dośrodkował w głąb pola karnego, a całą akcję skutecznie wykończył Jean-Pierre Nsame, dając Wojskowym cenny remis.

W doliczonym czasie gry Frydrych po raz drugi trafił do siatki, ale analiza VAR wykazała, że w tej sytuacji był spalony. Mecz zakończył się remisem 2-2.