Dla Aarona Ramsdale’a bieżący sezon jest bardzo skomplikowany. Stracił bowiem miejsce między słupkami w Arsenalu

Ostatnio w mediach społecznościowych hitem stało się nagranie, w trakcie którego Kai Havertz złożył się do uderzenia przewrotką

Bramkarz wyprowadził jednego z fanów z błędu, podkreślając swoją świetną interwencję

Ramsdale walczy o poprawę swej sytuacji na każdym froncie. “Zobacz jeszcze raz”

Aaron Ramsdale jeszcze latem z pewnością nie spodziewał się, że sezon 2023/2024 okaże się dla niego taki skomplikowany. Wchodził w niego jako bezapelacyjny pierwszy wybór Mikela Artety między słupkami Arsenalu. Gdy jednak na Emirates Stadium trafił David Raya, sytuacja szybko uległa zmianie. Po tym, jak Ramsdale wrócił z wrześniowego zgrupowania reprezentacji Anglii, okazało się, że stracił miejsce w wyjściowym składzie kosztem Hiszpana. Od tamtej pory gra tylko w pucharach lub w przypadku nieobecności kolegi po fachu.

Rzecz jasna nie milkną doniesienia na temat możliwego odejścia 25-latka z północnego Londynu. Z pewnością nie chce on stracić miejsca w kadrze Synów Albionu i to tuż przed nadchodzącymi Mistrzostwami Europy w Niemczech. Arteta twardo trzyma się jednak swojego zdania. Ramsdale stara się poprawić swoją sytuację, jak się okazuje – nie tylko bezpośrednio na murawie.

W sieci w tym tygodniu pojawiło się nagranie z treningu Kanonierów. Widać na nim, jak Kai Havertz składa się do efektownej przewrotki. Jedno z kont poświęconych londyńczykom udostępnił wideo, chwaląc Niemca za ładną bramkę. Gdy jednak przyjrzeć się nagraniu, widać na nim, jak piłka zmienia trajektorię lotu i wypada poza boisko, rzecz jasna za sprawą angielskiego golkipera. Sam zainteresowany udostępnił wspomniany post z podpisem: “Bramka? Lepiej się upewnij”.

Jak na razie popisy 25-latka na treningach nie wpływają na decyzję Artety. Hiszpan w niedzielnym hicie przeciwko Liverpoolowi ponownie postawił na swojego rodaka i nie mógł mieć do niego zastrzeżeń. Ostatecznie Arsenal wygrał 3:1 i zmniejszył dystans do lidera do dwóch punktów.

