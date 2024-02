Źródło: AS / RAC1

Źródło: AS / RAC1

IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Joan Laporta

FC Barcelona współpracuje z Nike od 1998 roku

Obecny kontrakt wiąże obie strony do 2028 roku

Blaugrana nie jest jednak zadowolona ze współpracy. Możliwe, że zmieni sponsora lub… stanie się pod tym względem samowystarczalna

FC Barcelona coraz bliżej “rozwodu” z Nike

Może się wydawać, że FC Barcelona współpracuje z firmą Nike właściwie od zawsze. Nie jest to prawda, bo dwie strony związały się ze sobą w 1998 roku. Faktem jest jednak, że to amerykańska firma sponsorowała Blaugranę w okresie jej największych triumfów. Podczas tych 26 lat klub świętował, między innymi, cztery puchary Ligi Mistrzów.

Obecny kontrakt wiąże mistrzów Hiszpanii z Nike do 2028 roku. Wiele jednak wskazuje na to, że współpraca nie będzie przedłużona. W mocnych słowach o firmie wypowiedział się ostatnio Joan Laporta.

– Współpraca i wspólne funkcjonowanie stają się gorsze. Konkurencja oferuje nam dwa razy tyle, ile dostajemy od Nike. Rozważamy rozwiązanie kontraktu. Jesteśmy z nimi od około dwóch dekad, ale w trudnym momencie Nike nie przyszło nam z pomocą. Gdy ich poinformowaliśmy o kontrofertach, zaczęli działać. Dziękujemy, ale to za mało. Mamy trzy możliwości. Możemy kontynuować współpracę, sięgnąć po to, co daje nam rynek albo działanie samodzielnie. Sami szyjemy już ubrania w ramach Barca Licensing & Merchendising, więc nie wykluczamy tej opcji – powiedział prezes FC Barcelony.

Tajemnicą poliszynela jest, że o względy Dumy Katalonii zabiega Puma. Niebawem przekonamy się, na którą z wymienionych możliwości postawi Laporta i jego dyrektorzy.

Czytaj więcej: Szalona prezentacja Vidala po powrocie do Chile [WIDEO].