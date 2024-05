SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Gasperini zostanie trenerem Napoli?

Napoli chce całkowicie się odbudować po katastrofalnej kampanii, w której ma trudności nawet z zakwalifikowaniem się do Ligi Konferencji Europy. Z drużyny, która zawładnęła Serie A stała się ligowym średniakiem. Po odejściu Luciano Spallettiego i słabej polityce transferowej, Azzurri ugrzęźli w środku tabeli prezentując fatalny poziom.

Chociaż wspomniano o Antonio Conte, Stefano Piolim i Vincenzo Italiano jako potencjalnych nowych trenerach Napoli, wydaje się, że faworytem Aurelio De Laurentiisa jest opiekun Atalanty Gian Piero Gasperini. Świadczyć o tym mogą niedawne słowa prezydenta Azzurrich.

– Zawsze z wielkim zainteresowaniem oglądam mecze Atalanty, ponieważ ma świetnego taktyka, kilku znakomitych zawodników i gra bardzo interesujący futbol – przyznał De Laurentiis.

Włoskie media uważają, że to jasny sygnał ze strony właściciela Napoli, który chce przekonać Gasperiniego do pracy pod Wezuwiuszem. Trener ma jednak kontrakt z Atalantą do czerwca 2025 roku i ostatnio podobno rozmawiał o jego przedłużeniu. Ponadto od wielu lat jest związany z La Deą, gdzie ma spory wpływ na funkcjonowanie klubu. Z kolei w Neapolu musiałby przede wszystkim zgodzić się z wizją De Laurentiisa.

Temat z pewnością wróci latem. Na razie Atalanta jest zaangażowana w walkę o czołowe lokaty Serie A oraz zagra w finale Pucharu Włoch. Ma również szanse na sukces w Lidze Europy.

